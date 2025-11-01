Cădere și renaștere Un baschetbalist care în 2024 a fost acuzat că a furat de 7 ori din magazine a făcut senzație în NBA
Cădere și renaștere Un baschetbalist care în 2024 a fost acuzat că a furat de 7 ori din magazine a făcut senzație în NBA

Publicat: 01.11.2025, ora 12:39
  • Ryan Collins (23 de ani), pointguard-ul de la Milwuakee Bucks, are o poveste incredibilă.
  • Cum s-a schimbat viața lui, de la acuzații de furt din magazine la o carieră de succes în NBA.

Ryan Collins a evoluat în partida dintre Milwuakee Bucks și Golden State Warriors 120-110.

Baschetbalistul a profitat de accidentarea la genunchi a lui Giannis Antetokounmpo (30 de ani).

Ryan Collins, de la furt din magazine la omul meciului în NBA

Americanul a marcat nu mai puțin de 32 de puncte și a oferit opt pase decisive, fiind considerat omul meciului pe Fiserv Forum.

Totuși, trecutul sportivului este unul complicat. La începutul anului trecut, Ryan Collins a fost acuzat de 7 ori de furturi minore.

Sportivul a fost prins, de mai multe ori în câteva săptămâni, în timp ce încerca să sustragă dintr-un supermarket niște articole de uz casnic.

Incidentele în care a fost implicat sportivul au avut efect imediat asupra carierei sale.

Washington Wizards, echipa la care era legitimat, a decis să îi rezilieze contractul înainte ca acuzațiile să devină publice.

După despărțirea de echipa din capitala Statelor Unite, pouintguard-ul a evoluat pentru Capital City Go-Go, Wisconsin Herd și Milwuakee Bucks.

În prezent, Ryan Collins are un sezon bun, iar cifrele sale sunt pe măsură.

În ultimele cinci partide disputate, baschetbalistul are o medie de 18.5 puncte și 5 pase decisive per meci.

De asemenea, are medie de 31 de minute jucate per partidă.

Ryan Collins a profitat de absența lui Giannis Antetokounmpo, chinuit de accidentări

Jucătorul grec al celor de la Milwuakee Bucks are un trecut medical complicat, fiind de mai multe ori accidentat în zona genunchiului.

Absența lui Giannis Antetokounmpo a fost anunțată de clubul din Wisconsin cu doar câteva ore înaintea startului duelului cu Golden State Warrios.

Sportivul are probleme după ce s-a ciocnit cu un adversar, în ultimele minute ale duelului cu New York Knicks, 121-111.

Starul celor de la Milwuakee Bucks a fost operat la genunchiul stâng în vara anului 2023.

La același genunchi s-a accidentat în finala Conferinței de Est din 2021 împotriva echipei Atlanta.

