Vieira, dat afară de Genoa  Clubul lui  Dan Șucu a renunțat la serviciile tehnicianului francez. Cine îi ia locul pe bancă

Patrick Vieira (49 de ani) nu mai este antrenorul echipei Genoa.

Anunțul oficial a fost făcut azi de clubul patronat de Dan Șucu (62 de ani).

După rezultatele tot mai slabe ale formației italiene din campionat, conducerea clubului Genoa a decis să facă schimbări.

Directorul sportiv Marco Ottolini a fost și el demis în decursul zilei de vineri.

Patrick Vieira, dat afară de Genoa

Anunțul a fost făcut chiar de clubului patronat de Dan Șucu.

„Genoa CFC anunță că Patrick Vieira nu mai este antrenorul primei echipe.

Clubul dorește să îi mulțumească antrenorului și staff-ului său pentru dăruirea și profesionalismul de care au dat dovadă de-a lungul carierei lor și le transmite cele mai bune urări pentru continuarea carierei profesionale.

Prima echipă a fost încredințată interimatului antrenorului Roberto Murgita, asistat de antrenorul Domenico Criscito”, a transmis Genoa pe site-ul oficial.

Patrick Vieira a venit la Genoa pe 20 noiembrie 2024, ultima dată fiind antrenor la Strasbourg, în Franța.

37 de meciuri a stat Patrick Vieira pe banca celor de la Genoa

Cine îi ia locul lui Vieira pe banca lui Genoa

După aproape un an pe banca celor de la Genoa, Patrick Vieira a fost demis din cauza rezultatelor slabe din campionat.

Genoa se află, în acest moment, pe ultimul loc în Serie A, fără să obțină vreo victorie în 9 partide!

Domenico „Mimmo” Criscito îl va înlocui pe Patrick Vieira pe banca „grifonilor”. Italianul va fi noul antrenor interimar al echipei , potrivit gazzetta.it.

Acesta a venit de la formația U17 a celor de la Genoa.

Domenico Criscito va conduce antrenamentul echipei de sâmbătă și va fi pe bancă luni, în partida de campionat cu Sassuolo, din cadrul etapei 10 din Serie A.

Antrenorul interimar va fi ajutat de Roberto Murgita, un alt tehnician din cadrul clubului Genoa.

Cine sunt Domenico Criscito și Roberto Murgita

Domenico Criscito reprezintă o figură emblematică pentru Genoa. Italianul a evoluat, în total, timp de 9 sezoane pentru „grifoni”, timp în care a adunat 291 de apariții și a marcat 31 de goluri.

De-a lungul carierei, fostul fundaș stânga a mai jucat pentru Zenit Sankt Petersburg, Toronto și Juventus.

După ce s-a retras din activitate, în 2023, a devenit imediat antrenor la academia echipei sale de suflet, Genoa. După un an, a devenit tehnicianul formației U17, mai apoi venind pe banca echipei mari, în 2025.

Roberto Murgita a fost și el jucător la Genoa, timp de câteva sezoane. Fostul atacant italian a bifat doar 8 meciuri în tricoul „grifonilor” și nu a reușit niciun gol.

De-a lungul carierei sale, Murgita a mai jucat pentru Napoli, Ravenna sau Vicenza. În total, italianul a jucat 423 de meciuri și a marcat 105 goluri.

Atacantul s-a retras în 2005, dar a continuat să fie implicat în fotbal. Murgita a fost antrenor secund la Rapallo Rivarol, Parma, Sampdoria și Chievo Verona.

Roberto Murgita a fost secund și la Genoa, în 2013. De atunci, italianul a rămas în conducerea clubului, având diferite funcții.

