Sabalenka driblează regulile Liderul WTA a găsit o portiță pentru a scăpa nepedepsită: „Arbitrii nu dau atenție și nu sunt sancționată”
Publicat: 23.03.2026, ora 12:08
  • Aryna Sabalenka (27 de ani), #1 mondial, domină circuitul WTA și a găsit și o metodă de a-și descărca frustrările în timpul meciurilor, fără a fi sancționată de arbitri.

Jucătoarea din Belarus a învins-o pe americanca McNally în două seturi, 6-4, 6-2, și s-a calificat în optimi la Miami Open, unde o va întâlni pe Zheng Qinwen (23 de ani, #26 WTA).

Jucătoarea din China a învins-o pe Madison Keys în 3 seturi, 4-6, 6-2, 6-4.

Aryna Sabalenka a găsit o portiță pentru a dribla regulile

După victoria în fața lui Cary McNally, la conferința de presă, Sabalenka a vorbit despre pasiunea ei pentru cultura braziliană și despre „portița” pe care a găsit-o pentru a-și descărca nervii pe teren, fără să fie sancționată:

„Iubesc cultura braziliană! Simt că e similară cu cea din Belarus, suntem atât de pasonali și atât de drăguți. Când se îndrăgostesc, brazilienii se implică total. Sunt incredibili!

Stau pe Duolingo, cred că am 199 de zile de când învăț, fac tot ce pot, iar când sunt pe aplicație sunt fluentă în portugheză. Pot să vorbesc despre orice subiect, dar când închid telefonul nu mai știu să zic nimic. Dar înjurăturile?! Oh, Doamne! E cea mai frumoasă limbă în care să înjuri! O ador! Acum îmi vine natural!

Îmi place la nebunie! Arbitrii nu-mi acordă atenție când spun tot felul de lucruri în portugheză și nu primesc niciun avertisment”, a mărturisit liderul WTA.

Arbitrii știu engleză, rusă, e evident când înjuri în limbile astea, ei ascultă. Dar nu-mi dau atenție când zic chestii aiurea în portugheză, nu primesc niciun avertisment. Ha-ha-ha! Sunt isteață! Dar acum află și ei și trebuie să găsesc altceva. Aryna Sabalenka

