U-BT Cluj, victorie crucială în Liga Adriatică VIDEO. Campioana României a obținut  primul succes în Top 8: „Ne-am arătat adevăratul caracter”
Daron Russell/ Foto: aba-liga.com
Baschet

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.03.2026, ora 10:40
alt-text Actualizat: 23.03.2026, ora 10:40
  • U-BT Cluj Napoca a reușit prima victorie în Top 8 din Liga Adriatică.
  • Campioana României s-a impus, scor 93-90, pe terenul celor de la KK Bosna (Bosnia).

Eliminată dramatic în sferturile de finală ale EuroCup la mijlocul săptămânii, U-BT Cluj și-a revenit rapid și a obținut un succes prețios în Top 8 din ABA League.

Italienii, nemiloși cu Chivu VIDEO. Puncte prețioase pierdute de echipa românului, după remiza cu Fiorentina: „Nu mai știe să câștige!”
Citește și
Italienii, nemiloși cu Chivu VIDEO. Puncte prețioase pierdute de echipa românului, după remiza cu Fiorentina: „Nu mai știe să câștige!”
Citește mai mult
Italienii, nemiloși cu Chivu VIDEO. Puncte prețioase pierdute de echipa românului, după remiza cu Fiorentina: „Nu mai știe să câștige!”

U-BT Cluj, victorie importantă în Liga Adriatică

Gruparea antrenată de Mihai Silvășan a intrat în meci mai greu, „studenții” fiind conduși la 11 puncte (25-14) la finalul primelor 10 minute

Avantajul gazdelor a crescut la +15 (29-14), însă Russel, Richard și Miron au readus-o în joc pe U-BT, după un parțial de 17-3. Astfel, la pauză s-a intrat cu scor egal, 40-40.

După reluarea jocului, campioana României și-a regăsit precizia și s-a distanțat pentru prima dată la o diferență de peste 10 puncte (72-59).

KK Bosna a alergat după egalare, dar bosniacii nu au reușit să răstoarne scorul.

S-a terminat 93-90 pentru U-BT Cluj, care rămâne în cărți pentru calificarea în sferturile de finală ale Ligii Adriatice.

Cu 25 de puncte și 6 pase decisive, Daron Russell a fost MVP-ul partidei. Și Mitch Creek s-a remarcat cu 23 de puncte și 6 recuperări.

În acest moment, U-BT Cluj ocupă locul 6 în Top 8-ul din ABA League.

Pentru campioana României urmează două meciuri extrem de dificile cu Cedevita Olimpija.

Primul este programat la Cluj, pe 25 martie, în timp ce returul se joacă trei zile mai târziu, în Slovenia.

Rezumat VIDEO. KK Bosna - U-BT Cluj 90-93

Mihai Silvășan: „Ne-am arătat adevăratul caracter”

Mihai Silvășan, antrenorul celor de la U-BT Cluj, a oferit o primă reacție după victoria echipei sale.

Tehnicianul a scos în evidență cât de important este acest succes pentru campioana României, în condițiile în care nu a putut să se bazeze pe trei jucători esențiali: Karel Guzman, Iverson Molinar (accidentați) și Trey Woodbury (suspendat).

„Un meci foarte dificil pentru noi, o adevărată provocare din punct de vedere mental. Meciul de azi (n.r. - duminică) a fost primul după sferturile de finală din BKT EuroCup, unde am pierdut pe final după ce chiar am crezut că putem obține calificarea, iar dezamăgirea a fost destul de mare după acel duel.

Tocmai de aceea s-a văzut în primul sfert că ne-a lipsit motivația, am avut 8 mingi pierdute în primele 10 minute, ceea ce e foarte mult, iar scorul a arătat asta.

Cred că în sfertul al doilea ne-am schimbat un pic mentalitatea, ne-am luptat mai mult, am avut mai multă grijă de minge, am avut aruncări mai bune și am revenit în meci. Am controlat repriza a doua în mare parte din timp și am dominat pe toată durata meciului lupta la recuperări.

Am avut 17 recuperări ofensive în fața unei echipe care, la rândul ei, domină competiția la acest capitol, deci un mare bravo pentru jucătorii mei.

Luăm această victorie, una grea, mai ales că Guzman și Molinar s-au accidentat și nici nu am putut conta pe Woodbury, care a rămas acasă în urma suspendării primite.

A fost un meci greu pentru noi, dar cred că ne-am arătat adevăratul caracter și asta ne-a adus victoria. Succesul e cu atât mai importantă cu cât Bosna ne putea ajunge din urmă în lupta pentru locul 6, deci cred că acum avem un avantaj major.

Urmează returul, peste doar câteva săptămâni, însă nu ne gândim acum la finalul Top 8-ului, luăm lucrurile pas cu pas și încercăm să fim în cea mai bună formă pentru meciul cu Cedevita, de miercuri”, a declarat Silvășan, citat de site-ul oficial al celor de la U-BT Cluj.

Citește și

Kevin, înlocuit De ce l-a schimbat Dorinel Munteanu în prima repriză cu Botoșani + Propunere surprinzătoare pentru națională
Superliga
23:33
Kevin, înlocuit De ce l-a schimbat Dorinel Munteanu în prima repriză cu Botoșani + Propunere surprinzătoare pentru națională
Citește mai mult
Kevin, înlocuit De ce l-a schimbat Dorinel Munteanu în prima repriză cu Botoșani + Propunere surprinzătoare pentru națională
Convocat de urgență Pe cine a chemat Lucescu pentru a-l înlocui pe Ionuț Radu la naționala României
Nationala
23:08
Convocat de urgență Pe cine a chemat Lucescu pentru a-l înlocui pe Ionuț Radu la naționala României
Citește mai mult
Convocat de urgență Pe cine a chemat Lucescu pentru a-l înlocui pe Ionuț Radu la naționala României

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Înregistrarea care arată ce s-a întâmplat înainte de accidentul de pe aeroportul LaGuardia: „Stop, stop, stop!”
Înregistrarea care arată ce s-a întâmplat înainte de accidentul de pe aeroportul LaGuardia: „Stop, stop, stop!”
Înregistrarea care arată ce s-a întâmplat înainte de accidentul de pe aeroportul LaGuardia: „Stop, stop, stop!”
Liga Adriatica u bt cluj napoca aba league KK Bosna
Știrile zilei din sport
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
Nationala
23.03
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
Citește mai mult
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
Ce transferuri pregătește Dinamo S-a reactivat o pistă importantă + negocieri cu un fundaș central
Superliga
23.03
Ce transferuri pregătește Dinamo S-a reactivat o pistă importantă + negocieri cu un fundaș central
Citește mai mult
Ce transferuri pregătește Dinamo S-a reactivat o pistă importantă + negocieri cu un fundaș central
Aproape de surpriză FOTO. Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Miami de #4 mondial » Momente de panică în tribune la setul decisiv
Tenis
23.03
Aproape de surpriză FOTO. Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Miami de #4 mondial » Momente de panică în tribune la setul decisiv
Citește mai mult
Aproape de surpriză FOTO. Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Miami de #4 mondial » Momente de panică în tribune la setul decisiv
Tricouri noi la baraj Echipamentul a fost lansat cu 3 zile înainte de meciul decisiv  Turcia - România: l-au prezentat jucătorii celor 3 mari rivale!
Nationala
23.03
Tricouri noi la baraj Echipamentul a fost lansat cu 3 zile înainte de meciul decisiv Turcia - România: l-au prezentat jucătorii celor 3 mari rivale!
Citește mai mult
Tricouri noi la baraj Echipamentul a fost lansat cu 3 zile înainte de meciul decisiv  Turcia - România: l-au prezentat jucătorii celor 3 mari rivale!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:46
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
23:55
„România are un mare avantaj” Bogdan Stancu a vorbit în presa din Turcia despre barajul pentru CM 2026 „Sunt sigur de asta”
„România are un mare avantaj” Bogdan Stancu a vorbit în presa din Turcia despre barajul pentru CM 2026 „Sunt sigur de asta”
22:17
„N-ai cum să faci asta” Angelescu a explicat de ce Rapid l-a folosit cu CFR pe Kader Keita, după ce a lovit o femeie cu mașina
„N-ai cum să faci asta”  Angelescu a explicat de ce Rapid l-a folosit cu CFR pe Kader Keita, după ce a lovit o femeie cu mașina
22:49
A refuzat Dinamo Nici Stoinov n-a reușit să-l convingă: „Am băut o cafea, dar am obiective diferite”
A refuzat Dinamo Nici Stoinov  n-a reușit să-l convingă: „Am băut o cafea, dar am obiective diferite”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Top stiri
„Democrația n-a fost înțeleasă” Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil”
Diverse
23.03
„Democrația n-a fost înțeleasă” Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil”
Citește mai mult
„Democrația n-a fost înțeleasă” Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil”
Ce urmează la Rapid  Victor Angelescu a anunțat schimbările care ar urma să aibă loc în vară la gruparea giuleșteană
Superliga
23.03
Ce urmează la Rapid Victor Angelescu a anunțat schimbările care ar urma să aibă loc în vară la gruparea giuleșteană
Citește mai mult
Ce urmează la Rapid  Victor Angelescu a anunțat schimbările care ar urma să aibă loc în vară la gruparea giuleșteană
„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Nationala
23.03
„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Citește mai mult
„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Farmacia Hotăranu revine în viața Bucureștiului. Cu o istorie de peste 100 de ani, monumentul păstrează vitrine elegante, comandate la Viena, și va deveni muzeu
B365
23.03
Farmacia Hotăranu revine în viața Bucureștiului. Cu o istorie de peste 100 de ani, monumentul păstrează vitrine elegante, comandate la Viena, și va deveni muzeu
Citește mai mult
Farmacia Hotăranu revine în viața Bucureștiului. Cu o istorie de peste 100 de ani, monumentul păstrează vitrine elegante, comandate la Viena, și va deveni muzeu

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 33 rapid 19 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
24.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share