U-BT Cluj, victorie crucială în Liga Adriatică VIDEO. Campioana României a obținut  primul succes în Top 8: „Ne-am arătat adevăratul caracter”

U-BT Cluj Napoca a reușit prima victorie în Top 8 din Liga Adriatică .

a reușit prima victorie . Campioana României s-a impus, scor 93-90, pe terenul celor de la KK Bosna (Bosnia).

Eliminată dramatic în sferturile de finală ale EuroCup la mijlocul săptămânii, U-BT Cluj și-a revenit rapid și a obținut un succes prețios în Top 8 din ABA League.

U-BT Cluj, victorie importantă în Liga Adriatică

Gruparea antrenată de Mihai Silvășan a intrat în meci mai greu, „studenții” fiind conduși la 11 puncte (25-14) la finalul primelor 10 minute

Avantajul gazdelor a crescut la +15 (29-14), însă Russel, Richard și Miron au readus-o în joc pe U-BT, după un parțial de 17-3. Astfel, la pauză s-a intrat cu scor egal, 40-40.

După reluarea jocului, campioana României și-a regăsit precizia și s-a distanțat pentru prima dată la o diferență de peste 10 puncte (72-59).

KK Bosna a alergat după egalare, dar bosniacii nu au reușit să răstoarne scorul.

S-a terminat 93-90 pentru U-BT Cluj, care rămâne în cărți pentru calificarea în sferturile de finală ale Ligii Adriatice.

Cu 25 de puncte și 6 pase decisive, Daron Russell a fost MVP-ul partidei. Și Mitch Creek s-a remarcat cu 23 de puncte și 6 recuperări.

În acest moment, U-BT Cluj ocupă locul 6 în Top 8-ul din ABA League.

Pentru campioana României urmează două meciuri extrem de dificile cu Cedevita Olimpija.

Primul este programat la Cluj, pe 25 martie, în timp ce returul se joacă trei zile mai târziu, în Slovenia.

Rezumat VIDEO. KK Bosna - U-BT Cluj 90-93

Mihai Silvășan: „ Ne-am arătat adevăratul caracter”

Mihai Silvășan, antrenorul celor de la U-BT Cluj, a oferit o primă reacție după victoria echipei sale.

Tehnicianul a scos în evidență cât de important este acest succes pentru campioana României, în condițiile în care nu a putut să se bazeze pe trei jucători esențiali: Karel Guzman, Iverson Molinar (accidentați) și Trey Woodbury (suspendat).

„Un meci foarte dificil pentru noi, o adevărată provocare din punct de vedere mental. Meciul de azi (n.r. - duminică) a fost primul după sferturile de finală din BKT EuroCup, unde am pierdut pe final după ce chiar am crezut că putem obține calificarea, iar dezamăgirea a fost destul de mare după acel duel.

Tocmai de aceea s-a văzut în primul sfert că ne-a lipsit motivația, am avut 8 mingi pierdute în primele 10 minute, ceea ce e foarte mult, iar scorul a arătat asta.

Cred că în sfertul al doilea ne-am schimbat un pic mentalitatea, ne-am luptat mai mult, am avut mai multă grijă de minge, am avut aruncări mai bune și am revenit în meci. Am controlat repriza a doua în mare parte din timp și am dominat pe toată durata meciului lupta la recuperări.

Am avut 17 recuperări ofensive în fața unei echipe care, la rândul ei, domină competiția la acest capitol, deci un mare bravo pentru jucătorii mei.

Luăm această victorie, una grea, mai ales că Guzman și Molinar s-au accidentat și nici nu am putut conta pe Woodbury, care a rămas acasă în urma suspendării primite.

A fost un meci greu pentru noi, dar cred că ne-am arătat adevăratul caracter și asta ne-a adus victoria. Succesul e cu atât mai importantă cu cât Bosna ne putea ajunge din urmă în lupta pentru locul 6, deci cred că acum avem un avantaj major.

Urmează returul, peste doar câteva săptămâni, însă nu ne gândim acum la finalul Top 8-ului, luăm lucrurile pas cu pas și încercăm să fim în cea mai bună formă pentru meciul cu Cedevita, de miercuri”, a declarat Silvășan, citat de site-ul oficial al celor de la U-BT Cluj.

