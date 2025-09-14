Decizie surprizătoare Denis Ciobotariu vrea să continue să joace, în ciuda accidentării. Ce plan are fundașul + Soluțiile lui Gâlcă pentru defensivă

Denis Ciobotariu (27 de ani) s-a accidentat în urmă cu câteva zile, iar Rapid l-a anunțat ca fiind indisponibil pentru următoarele săptămâni.

Acum, fundașul giuleștenilor este dispus să continue să forțeze genunchiul afectat și să fie operat ulterior, din cauza lipsei de opțiuni pe postul său.

Rapid a remizat scor 0-0 cu U Cluj în ultima etapă a Ligii 1, însă Costel Gâlcă s-a bazat doar pe doi fundași în centrul defensivei: Pașcanu și Kramer, rezervă fiind doar tânărul Robert Bădescu.

Denis Ciobotariu vrea să joace în ciuda accidentării suferite

Rapid a transmis zilele trecute că Ciobotariu s-a accidentat și va lipsi timp de câteva săptămâni, coform investigațiilor făcute.

În cazul acestuia ar fi vorba de o mică leziune a meniscului, iar Denis ar avea de gând să forțeze genunchiul până ce meniscul se va rupe complet, iar abia apoi să fie operat, informează gsp.ro.

Decizia vine din cauza lipsei de opțiuni pentru postul de fundaș central la Rapid, Cristi Ignat fiind și el accidentat, iar singurele variante solide sunt Pașcanu și Kramer.

Costel Gâlcă nu se poate baza momentan nici pe Leo Bolgado, fundașul transferat recent de la CFR Cluj, care încă este suspendat după cartonașul roșu văzut în meciul cu Oțelul Galați.

