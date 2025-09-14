Dacia, remarcată în Franța Evoluția brandului auto din România, lăudată în Europa: „O marcă dezirabilă și sexy” » Cifrele atinse

Presa franceză a lăudat evoluția avută de Dacia în ultimii ani, cu accent pe prima jumătate din 2025.

Îmbunătățirile aduse de conducere au fost remarcate în Europa, mai ales după apariția noului model Bigster și după participarea la Dakar.

Dacia are un nou director executiv de la începutul lunii, iar brandul va încerca să păstreze trendul ascendent de până acum.

Evoluția brand-ului Dacia a fost lăudată în Franța

Deși costurile și prețurile mașinilor Dacia au crescut, compania oferă încă accesibilitate ridicată pentru clienți, mașinile au rămas fiabile, însă calitatea și a crescut.

După ce a ocupat o poziție de conducere la Mercedes, Katrin Adt este noul CEO al Dacia de la 1 septembrie.

„Această alegere a fost făcută cu scopul de a continua ascensiunea Dacia și, mai presus de toate, de a răspunde împreună următoarei provocări: electrificarea mărcii” , a declarat Fabrice Cambolive, director de dezvoltare la Renault, compania care a cumpărat Dacia în 1999.

În plus, directorul general din Franța al companiei a explicat strategia Dacia:

„«Design to cost» este punctul de plecare al noii noastre strategii. Înseamnă că gândim totul pe baza așteptărilor și alegerilor clienților. «Design to cost» este dorința de a oferi esențialul la cel mai bun preț, făcând în același timp marca dezirabilă și sexy” a explicat Olivier Mornet, potrivit lefigaro.fr.

Dacia Bigster și Raliul Dakar

Francezii au mai remarcat două elemente care au dus Dacia pe noi culmi, subliniind că „termenul peiorativ low-cost” nu mai este deloc valabil în cazul companiei din România.

Este vorba de participarea de la începutul anului la Raliul Dakar, dar și de lansarea modelului Bigster, tot la început de 2025.

În plus, aceștia au subliniat că evoluția de la modelul Logan la modelul Bigster, un automobil mult mai luxos, mai tehnologizat și modern, este dovada că Dacia respectă în continuarea promisiunea unui raport calitate-preț prin care s-a consacrat.

76.593 de unități a vândut Dacia în prima jumătate a anului 2025

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport