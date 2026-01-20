„Îmi e rușine că sunt în viață”  Fostul dinamovist, mesaj emoționant despre situația din Iran: „Durerea nu poate fi ascunsă” 

Sajjad Esteki (35 de ani), handbalist iranian trecut pe la CSM Bacău, CSM București și Dinamo, a postat un mesaj dur pe rețelele de socializare, cu privire la situația din țara sa.

Iranul trece prin momente de cumpănă, după ce, pentru a opri protestele din țară, conducerea administrativă a instaurat teroarea.

Pe străzile marilor orașe din Iran patrulează oameni îmbrăcați în civil, cu arme la vedere, iar pe șosele circulă mașinile forțelor de ordine, totul pentru ca aceștia să intervină în cazul în care oamenii încep să protesteze.

Sajjad Esteki a contestat de mai multe ori regimul din Iran

Unul dintre contestatarii regimului din Iran este și Sajjad Esteki, fost handbalist la CSM Bacău, CSM București și Dinamo.

Acesta a criticat în repetate rânduri metodele de conducere din Iran și a renunțat chiar să mai reprezinte naționala țării sale, motiv pentru care nu mai poate merge acasă.

Motivul? Esteki ar putea fi etichetat drept „deținut politic” și ar risca să fie închis, ca urmarea a criticilor sale privind regimul iranian.

Sajjad Esteki, mesaj dur despre situația din Iran: „Îmi e rușine că sunt în viață și văd suferința conaționalilor mei!”

Aflat în Rusia, acolo unde joacă în prezent, la SKIF Krasnodar, Esteki a postat un mesaj pe Instagram în care a vorbit despre situația din țara sa.

„Nu îmi e frică nici de moarte, nici de rana sufletească pe care o duc cu mine, în fiecare zi. În schimb, mă simt de parcă sunt îngropat, puțin câte puțin, când văd cum tinerii din țara mea sunt uciși cu sânge rece.

Îmi e rușine de mine că sunt încă în viață și ochii mei văd această vărsare de sânge a conaționalilor mei. Această durere nu poate fi ascunsă.

Această rană nu poate fi vindecată. Eu stau lângă poporul meu, în luptă cu nedreptatea, cu tirania și cu uciderea oamenilor cu sânge rece.

Și le transmit celor care tac, celor care n-au nicio reacție, celor care nu vor să-și pună viețile în pericol că, dacă nu erau acești oameni curajoși care ies pe străzi, nici voi nu ați fi existat.

Să fiți conștienți că tăcerea voastră de astăzi nu e doar tăcere. Prin această tăcere deveniți susținătorii tiraniei! Iar această rușine va rămâne mereu cu voi. Trăiască Iranul! Sajjad Esteki, un copil al Iranului”, a scris Sajjad Esteki, citat de sport.ro.

Ce se întâmplă în Iran

Protestele sângeroase care au loc în ultima perioadă în Iran au dus țara într-un haos complet, mii de persoane fiind omorâte în plină stradă.

Conform hotnews.ro, 5.000 de persoane fuseseră ucise în protestele din Iran până duminică, printre persoanele care au decedat aflându-se inclusiv aproximativ 500 de membri ale forțelor de ordine.

Protestele la nivel național din Iran au izbucnit pe 28 decembrie, oamenii fiind nemulțumiți de situația economică. Acestea s-au extins rapid și au devenit adevărate demonstrații la scară largă, prin care cetățenii cereau sfârșitul conducerii dictatoriale din țară.

În ultima lună, în Iran au avut loc cele mai sângeroase proteste de la revoluția islamică din 1979.

