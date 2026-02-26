Replică pentru Alibec Gigi Becali, despre fostul atacant de la FCSB: „A luat 450.000 de euro și a jucat 20 de minute”

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a venit cu un răspuns pentru Denis Alibec (35 de ani), atacantul celor de la Farul Constanța.

Astăzi, Alibec îl criticase pe oficialul de la FCSB după ironiile la adresa lui, din ultima perioadă.

După victoria obținută de FCSB, scor 4-1, cu Metaloglobus, patronul roș-albaștrilor l-a ironizat pe atacantul în vârstă de 35 de ani pentru evoluția sa din meciul pierdut de Farul, 0-1 cu FC Argeș, iar răspunsul lui Alibec nu a întârziat să apară.

Gigi Becali: „A luat 450.000 de euro și a jucat nici 20 de minute”

După declarațiile lui Denis Alibec de la conferința de presă premergătoare meciului cu CFR, de sâmbătă, Gigi Becali i-a dat replica atacantului.

„Să joace cine? Cine să cumpere toată Liga 1, ce să fac eu? Foarte bine că a zis!

Ce replică să îi dau, că a luat 450.000 de euro și a jucat nici 20 de minute. 450.000 de euro și 20 de minute”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

14 meciuri și un gol a reușit Denis Alibec pentru FCSB în acest sezon, înainte să fie vândut la Farul

Denis Alibec: „Becali să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi!”

Denis Alibec reacționase la conferința premergătoare meciului cu CFR, după ironiile aduse de Gigi Becali, patronul FCSB.

„Am văzut și eu, zici că-i Procesul Etapei la palat. Ce să zic, dacă el... eu joc pentru mine, joc pentru Farul, nu joc pentru Gigi Becali. Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi!”, a declarat Alibec la conferința de presă.

Ce declarase inițial Gigi Becali despre Denis Alibec

După meciul cu Metaloglobus de luni, Gigi Becali a declarat că regretă că l-a vândut pe Denis Alibec la Farul și că l-a împrumutat pe Dennis Politic la Hermannstadt, până la finalul sezonului.

„De două lucruri îmi pare rău. Că l-am dat pe Alibec, am zis că face ceva, nu a făcut nimic, și că l-am dat pe Politic. Dacă nu erau Alibec și Politic, poate scoteau alte rezultate Farul și Hermannstadt.

Nu ai văzut aseară? (n.r. - duminică) Să nu ții de o minge? Să le dai pe toate la adversar?”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta. Să nu ții de nicio minge? Mai bine era Vojtus, ăla măcar dădea gol cu capul acolo Gigi Becali, despre Denis Alibec

