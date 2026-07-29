Noua Sală Polivalentă din România e gata! FOTO+VIDEO: Arena de  25 de milioane de euro va fi inaugurată cu un campionat european +5 foto
Foto: Facebook/CNI
Diverse

Noua Sală Polivalentă din România e gata! FOTO+VIDEO: Arena de 25 de milioane de euro va fi inaugurată cu un campionat european

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.07.2026, ora 12:30
alt-text Actualizat: 29.07.2026, ora 12:59
  • Compania Națională de Investiții (CNI) a anunțat, miercuri, că Sala Polivalentă din Tulcea a fost finalizată.
  • Când va fi inaugurată sala de aproximativ 25 de milioane de euro, mai jos în articol.
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După o lungă așteptare, construcția noii Săli Polivalente din Tulcea s-a încheiat, iar primul meci pe care îl va găzdui va avea loc peste doar două zile!

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VIDEO. Sala Polivalentă din Tulcea este finalizată

„O nouă investiție finalizată. Un motiv de mândrie pentru Tulcea și pentru România.

Compania Națională de Investiții anunță finalizarea lucrărilor la Sala Polivalentă din municipiul Tulcea, o investiție care oferă comunității un spațiu multifuncțional, realizat la cele mai înalte standarde.

Sala Polivalentă din Tulcea este finalizată. Foto: Facebook/Compania Națională de Investiții
Sala Polivalentă din Tulcea este finalizată. Foto: Facebook/Compania Națională de Investiții

Galerie foto (5 imagini)

Sala Polivalentă din Tulcea este finalizată. Foto: Facebook/Compania Națională de Investiții Sala Polivalentă din Tulcea este finalizată. Foto: Facebook/Compania Națională de Investiții Sala Polivalentă din Tulcea este finalizată. Foto: Facebook/Compania Națională de Investiții Sala Polivalentă din Tulcea este finalizată. Foto: Facebook/Compania Națională de Investiții Sala Polivalentă din Tulcea este finalizată. Foto: Facebook/Compania Națională de Investiții
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Noul obiectiv va deveni un reper pentru desfășurarea activităților sportive, culturale, educaționale și sociale, fiind pregătit să găzduiască atât competiții și evenimente naționale și internaționale, cât și manifestări dedicate comunității locale.

Finalizarea Sălii Polivalente din Tulcea reprezintă încă un pas în misiunea Companiei Naționale de Investiții de a dezvolta infrastructura publică din România prin proiecte durabile, care răspund nevoilor comunităților.

Mai mult decât o investiție în infrastructură, acest obiectiv este o investiție în oameni, în performanță și în viitorul municipiului Tulcea – un spațiu în care sportul, cultura și comunitatea se vor întâlni pentru a crea noi oportunități și noi performanțe”, a transmis CNI pe Facebook.

Detalii despre noua Sală Polivalentă din Tulcea, care va purta numele „Danubius Arena”:

  • Capacitate de 4.447 de locuri;
  • O suprafață construită desfășurată de 15.125,90 mp;
  • Parcare subterană cu 78 de locuri;
  • Vestiare pentru echipe și oficiali, împreună cu toate spațiile necesare desfășurării competițiilor și activităților curente;
  • Spații dedicate reprezentanților mass-media, incluzând boxa presei, masa presei și sala pentru conferințe de presă;
  • Sală de antrenament cu teren de dimensiuni regulamentare pentru handbal.

Când va fi inaugurată Sala Polivalentă din Tulcea

Tulcea va găzdui, în perioada 31 iulie - 9 august 2026, FIBA U18 Women's EuroBasket 2026, Divizia B, una dintre competițiile europene dedicate baschetului juvenil feminin.

Astfel, sala polivalentă va fi inaugurată vineri, 31 iulie, de la ora 13:30, cu meciul dintre Portugalia și Olanda. Intrarea suporterilor este liberă.

Jucătoarele U18, antrenament la Sala Polivalentă Tulcea. Foto: Facebook/Consiliul Județean Tulcea
Jucătoarele U18, antrenament la Sala Polivalentă Tulcea. Foto: Facebook/Consiliul Județean Tulcea

Galerie foto (10 imagini)

Jucătoarele U18, antrenament la Sala Polivalentă Tulcea. Foto: Facebook/Consiliul Județean Tulcea Jucătoarele U18, antrenament la Sala Polivalentă Tulcea. Foto: Facebook/Consiliul Județean Tulcea Jucătoarele U18, antrenament la Sala Polivalentă Tulcea. Foto: Facebook/Consiliul Județean Tulcea Jucătoarele U18, antrenament la Sala Polivalentă Tulcea. Foto: Facebook/Consiliul Județean Tulcea Jucătoarele U18, antrenament la Sala Polivalentă Tulcea. Foto: Facebook/Consiliul Județean Tulcea
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În Grupa A, România va debuta împotriva echipei din Azerbaidjan. Partida va avea loc vineri, de la ora 18:30.

„Tricolorele” se vor mai duela cu Islanda (1 august), Portugalia (4 august) și Țările de Jos (5 august).

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