Triumful care n-are nevoie de medalie Povestea înotătorului care n-a lăsat cancerul să-i fure visul
Pentru Archie, visul de a înota a depășit șocul diagnosticului și frica de moarte (Foto: IMAGO)
Special

Triumful care n-are nevoie de medalie Povestea înotătorului care n-a lăsat cancerul să-i fure visul

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 29.07.2026, ora 09:50
alt-text Actualizat: 29.07.2026, ora 10:17
  • Archie Goodburn a transformat o simplă cursă de înot într-unul dintre cele mai emoționante momente din sport.
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Scoțianul Archie Goodburn a încheiat abia pe locul 7 finala probei de 50 metri bras la Jocurile Commonwealth de la Glasgow. Totuși, când a ieșit din bazin, s-a trezit ovaționat de o sală întreagă!

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Pentru că, în cazul scoțianului, însuși faptul că a ajuns pe blocstarturi este o victorie imensă, care sfidează medicina.

Diagnosticul care i-a schimbat viața

Coșmarul lui durează de mai bine de doi ani. În primăvara lui 2024, pe când încerca să se califice la Jocurile Olimpice de la Paris, Goodburn a început să aibă convulsii, episoade de amorțeală pe partea stângă și senzații puternice de deja-vu.

Iar investigațiile i-au dat cea mai proastă veste posibilă: trei tumori cerebrale inoperabile. Avea doar 22 de ani, iar pronosticul a fost că e probabil să nu împlinească 40!

Archie nu a acceptat să renunțe

Pentru orice sportiv, o asemenea veste înseamnă sfârșitul carierei. Archie a decis însă să nu primească lovitura cu resemnare.

Tratamentele moderne au încetinit evoluția bolii și i-au permis să amâne chimioterapia, oferindu-i șansa de a continua să se antreneze la nivel înalt.

Iar în februarie anul acesta și-a doborât propriul record al Scoției la 50 m bras și s-a calificat pentru Jocurile Commonwealth organizate chiar acasă, la Glasgow, unde a reușit calificarea în finală!

Rezultatul care nici n-a mai contat

Rezultatul obținut, locul 7, a contat mult mai puțin decât drumul până acolo.

Visul de a câștiga o medalie nu s-a împlinit, mă voi dedica acum celuilalt vis al meu, să lupt împotriva cancerului la creier. Archie Goodburn

„Visul meu era să ajung în finală”, spunea Archie, cu lacrimi în ochi, după ce s-a calificat din semifinale. A doua propoziție a emoționat însă întreaga sală: „Dar, dincolo de bazin, visez la o lume în care tumorile cerebrale să nu mai fie principala cauză de deces prin cancer în rândul persoanelor sub 40 de ani”.

Archie a ieșit din bazin ca un învingător / IMAGO Archie a ieșit din bazin ca un învingător / IMAGO
Archie a ieșit din bazin ca un învingător / IMAGO

Așa că Archie, puștiul care a refuzat să se lase învins de un diagnostic înfricoșător pentru oricine, profită de orice apariție publică pentru a vorbi despre lipsa finanțării cercetării în medicină, despre accesul dificil la tratamente inovatoare și despre miile de tineri care trec prin aceeași experiență cu a lui fără să aibă vizibilitatea unui sportiv de elită.

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