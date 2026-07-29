Trasee și automatisme cu Ionuț Chirilă Antrenorul lui CS Dinamo, nemilos: „Talentat este copilul căruia nu-i spui de două ori același lucru. Unora v-am spus de 4 ori”
Ionuț Chirilă (captura Prosport/YouTube)
Liga 2

Trasee și automatisme cu Ionuț Chirilă Antrenorul lui CS Dinamo, nemilos: „Talentat este copilul căruia nu-i spui de două ori același lucru. Unora v-am spus de 4 ori”

alt-text Publicat: 29.07.2026, ora 11:20
alt-text Actualizat: 29.07.2026, ora 11:30
  • Ionuț Chirilă (60 de ani) a revenit în antrenorat la jumătatea acestei luni, când a fost instalat la CS Dinamo, echipă din Liga 2.
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Tehnicianul nu mai antrenase din 2021, când a pregătit-o pe Academica Clinceni.

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Trasee și automatisme cu Ionuț Chirilă

Ionuț Chirilă are planuri mari la CS Dinamo și a ținut să ofere un adevărat curs de fotbal înaintea antrenamentului, explicându-le jucătorilor, timp de câteva minute, principiile după care își dorește să construiască jocul echipei.

A discutat în italiană cu preparatorul fizic Lorenzo despre situația unor fotbaliști din lot, a strâns grupul și a început seria de indicații tactice, așa cum s-a putut vedea în reportajul prosport.ro.

Tehnicianul le-a explicat structura ședinței de pregătire, care urma să înceapă cu încălzirea coordonată de preparatorul fizic Lorenzo, înainte de exerciții axate pe superioritatea numerică și pe automatismele lucrate în zilele precedente.

„Astăzi faceți riscaldamento cu Lorenzo, timp de zece minute, după care o să sintetizăm în jocuri de superioritate numerică atac contra apărare, 7 contra 6, ceea ce am făcut ieri și alaltăieri, în traseele și automatismele.

Vreau să văd cum spargeți pe zona centrală, pe stânga, pe dreapta și să creați superioritate numerică, cu eliberare de spații permanente atacanților, pe o mobilitate foarte mare a mijlocașilor, pe joc în zonă liberă până ne așezăm să construim”.

Antrenorul a subliniat că posesia trebuie să fie un mijloc de a crea ocazii, nu un scop în sine: „Facem posesie nu de dragul posesiei, facem o posesie eficientă în care menținem mingea, apoi încercăm, în baza combinațiilor, un-doiurilor, devierilor și recuperărilor de spații, să dăm cursivitate construcției atacurilor poziționale.

Acesta este lucrul cel mai greu de făcut în fotbalul de astăzi, în condiții de adversitate și de spații mici”.

„Talentat este copilul căruia nu-i spui de două ori același lucru. Vedeți că unora v-am spus de 4 ori”

Una dintre teme a fost inteligența în joc și capacitatea de a învăța rapid. Moment în care nu s-a ferit să-i „altoiască”, indirect, pe unii dintre jucătorii aflați în fața sa.

Tehnicianul a cerut și o construcție elaborată din apărare, bazată pe pase scurte și ieșirea de sub presing prin mișcare continuă și schimburi de poziții, înainte de a reveni la mesajul despre concentrare și selecția permanentă din cadrul lotului.

„Concentrați, e foarte important. Suntem într-o selecție continuă să vedem inteligența jucătorilor, devotamentul, spiritul de sacrificiu, concentrarea. Și tot ce v-am spus repet:

Talentat este copilul căruia nu-i spui de două ori același lucru. Vedeți că unora v-am spus de patru ori Ionuț Chirilă, către jucătorii de la CS Dinamo

Indicațiile au curs fără întrerupere: „Pași mărunți tot timpul, mingea se primește numai în mișcare, joc de glezne, rapiditate, frâne bune, marcaj la sânge.

Mă întorc rapid după fenta adversarului, cursivitate în construcție, pase pe culoar, verticalizări, un-doiuri, un-doi pentru al treilea, devieri și eliberări de spații, redublări, ieșiri în zonă liberă, creare de situații 2 contra 1, învăluim bine în benzi și ținem mingea cât de mult ca să avem liniștea de a construi atacul cu migală și cu inteligență”.

Chirilă le-a explicat clar jucătorilor ceea ce NU vrea să vadă, explicând filosofia pe care încearcă să o implementeze.

„Cel mai ușor e lungă și pe-a doua. Ăsta nu e fotbalul meu niciodată.

Fotbalul meu înseamnă superioritate numerică pe toate zonele de teren.

Coordonatorul de joc este cel care are mingea în faza respectivă. Are aceleași posibilități de a coordona jocul și fundașul dreapta, și mijlocașul central ofensiv, și fundașul central care își asumă responsabilitatea acțiunii individuale și se transformă în al cincilea mijlocaș.

Și vârful de atac, cel care are mingea, iar toată lumea se raportează la jocul lui, pentru a-l sprijini și a-l ajuta”, a concluzionat antrenorul.

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