Topul salariilor din Europa Câștiguri amețitoare pentru Mbappe și Vinicius, peste deținătorul Balonului de Aur » Cine conduce topul antrenorilor

Cotidianul francez L’Equipe a publicat clasamentul celor mai mari salarii din fotbalul european, atât la nivelul jucătorilor, cât și al antrenorilor.

Kylian Mbappe (27 de ani) și Vinicius Junior (25 de ani), jucătorii lui Real Madrid, sunt cel mai bine plătiți fotbaliști din Europa.

Când vine vorba de antrenori, Diego Simeone, Pep Guardiola, Luis Enrique, Antonio Conte și Vincent Kompany sunt antrenorii care conduc ierarhiile salariale din marile campionate europene.

Topul salariilor din fotbalul european: Mbappe și Vinicius, pe primul loc

Kylian Mbappe și Vinicius Junior încasează fiecare câte 2,67 milioane de euro brut pe lună , fiind ușor peste Erling Haaland (Manchester City), cel mai bine plătit jucător din Premier League, care are 2,63 milioane de euro brut lunar.

Mohamed Salah ocupă locul al doilea în Premier League, cu un salariu de 2 milioane de euro brut pe lună, în timp ce Casemiro (Manchester United) și Virgil van Dijk (Liverpool) încasează câte 1,75 milioane.

Lista este completată de Bruno Fernandes (Manchester United) și Bukayo Saka (Arsenal), fiecare cu 1,5 milioane de euro lunar.

În Spania, după Mbappe și Vinicius, clasamentul este completat de:

David Alaba (Real Madrid) - 1,88 milioane de euro brut pe lună

Robert Lewandowski (Barcelona) - 1,73 milioane de euro brut pe lună

Jude Bellingham (Real Madrid) - 1,67 milioane de euro brut pe lună

Jan Oblak (Atletico Madrid) - 1,67 milioane de euro brut pe lună

12,58 miliarde de euro este valoarea totală a loturilor din Premier League, potrivit Transfermarkt, în timp ce La Liga este evaluată la 5,62 miliarde de euro, iar Serie A la 5,33 miliarde

În Ligue 1, Paris Saint-Germain continuă să domine detașat clasamentul salarial. Ousmane Dembele (PSG), câștigătorul Balonului de Aur, este jucătorul cu cel mai mare salariu din campionatul Franței, cu 1,5 milioane de euro brut pe lună.

Podiumul în Franța este completat de Marquinhos, care câștigă 1,12 milioane de euro, și de Achraf Hakimi, cu 1,1 milioane de euro lunar.

Totodată, presa franceză notează că salariul mediu de la PSG a crescut ușor față de sezonul trecut, de la 647.000 la 650.000 de euro pe lună.

În Bundesliga, Harry Kane și Jamal Musiala, ambii de la Bayern Munchen, împart primul loc în topul salariilor, cu câte 2,1 milioane de euro brut pe lună.

Ei sunt urmați de coechipierii lor: Manuel Neuer, care încasează 1,75 milioane de euro, iar apoi de Joshua Kimmich și Dayot Upamecano, fiecare cu câte 1,66 milioane lunar.

1,85 milioane de euro brut pe lună încasează Dusan Vlahovic (Juventus), cel mai bine plătit jucător din Serie A. În urma sa se află Lautaro Martinez (Inter Milano), cu 1,39 milioane de euro, Paulo Dybala (AS Roma), cu 1,08 milioane, și Nicolo Barella (Inter Milano), cu un milion de euro lunar

Pe același palier superior apar și Hakan Calhanoglu (Inter Milano), Jonathan David (Juventus) și Kevin De Bruyne (Napoli), fiecare cu câte 930.000 de euro brut pe lună.

Jurnaliștii francezi au remarcat și faptul că Serie A traversează o perioadă de ajustare financiară, cluburile reducând treptat cheltuielile salariale într-un context economic dificil.

Simeone și Guardiola, cel mai bine plătiți antrenori

Publicația franceză a prezentat și topurile salariale pentru antrenori. În Spania, Diego Simeone (Atletico Madrid) este lider detașat, cu 2,17 milioane de euro brut pe lună.

El este urmat de Hansi Flick (Barcelona), cu 910.000 de euro, și de Alvaro Arbeloa (Real Madrid), cu 500.000.

În Anglia, Pep Guardiola (Manchester City) este cel mai bine plătit tehnician, cu 1,92 milioane de euro lunar, înaintea lui Mikel Arteta (Arsenal), care câștigă 1,25 milioane, și a lui Unai Emery (Aston Villa), cu 770.000 de euro.

Un milion de euro pe lună încasează Luis Enrique în Franța, însă presa franceză notează că o viitoare prelungire a contractului l-ar putea urca și mai mult în ierarhia antrenorilor de pe continent

În Italia, Antonio Conte (Napoli) ocupă primul loc, cu 1,3 milioane de euro brut lunar, peste Massimiliano Allegri (AC Milan) și Gian Piero Gasperini (AS Roma), ambii încasând 800.000 de euro.

În Germania, Vincent Kompany (Bayern Munchen) conduce clasamentul cu un milion de euro pe lună, la mare distanță de Niko Kovac (54 de ani, Borussia Dortmund), evaluat la 330.000 de euro lunar.

