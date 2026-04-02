„Situația asta nu va continua" Mirel Rădoi, anunț important pentru Ștefan Târnovanu: „Vor apărea schimbări"
alt-text Publicat: 02.04.2026, ora 21:51
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 21:51
  • Mirel Rădoi (45 de ani), antrenorul de la FCSB, a vorbit despre situația lui Ștefan Târnovanu (25 de ani) și a anunțat când ar putea reveni portarul în echipa de start a campioanei en-titre din Liga 1.

Ștefan Târnovanu traversează una dintre cele mai dificile perioade din cariera sa. După gafele comise în înfrângerea cu CFR Cluj, scor 1-4, din sezonul regular, portarul și-a pierdut locul de titular la FCSB.

După acel meci, Gigi Becali, patronul echipei, a decis să mizeze între buturi pe tânărul Matei Popa (18 ani), eligibil pentru regula U21.

Mirel Rădoi, despre Ștefan Târnovanu: „Situația asta nu va continua”

În conferința de presă premergătoare partidei cu FC Botoșani, tehnicianul grupării bucureștene a anunțat că Târnovanu va reveni în poartă în acest final de sezon.

Rădoi dorește să îi vadă la treabă și pe ceilalți fotbaliști eligibili U21 din lot, astfel că Matei Popa va fi scos dintre buturi.

„Am discutat cu el (n.r. - cu Târnovanu). Legat de această problemă nu am vorbit. De ce? E clar că în momentul în ăsta oricare dintre noi am fi în locul lui, și dacă ai fi cel mai puternic om din punct de vedere mental, e clar că ai un disconfort, și atunci n-am vrut ca asta să se agraveze, pentru că va veni timpul când lucrurile astea se vor remedia.

Nu putem să continuăm la infinit cu această situație, oricât de drag mi-ar fi de el, de Lukas (n.r. - Zima), de Mati (n.r. - Matei Popa), pe care îl știu de când era copil.

Lucrurile astea nu vor continua, chiar dacă numărul de meciuri până la final nu este mare. Vor apărea schimbări și în poartă, pentru că trebuie să îi vedem și pe ceilalți jucători U21, nu doar la antrenamente, ci și la meciuri”, a declarat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi: „Voi avea o discuție în privat cu Târnovanu”

Rădoi a adăugat: „N-am avut o discuție directă cu el pe acest subiect, tocmai pentru că știam că e o problemă care doare și nu voiam să o aducem din nou în discuție.

Mesajul meu către Târnovanu i-l voi transmite în particular. Oricum, el știe în mare parte pentru că au mai existat anumite discuții”, a mai spus antrenorul FCSB.

36 de meciuri
a adunat Ștefan Târnovanu în tricoul celor de la FCSB, în acest sezon. A încasat 46 de goluri și a păstrat poarta intactă în 10 partide

