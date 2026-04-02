„E numărul 1 acum și cam atât" Bogdan Stelea a spus ce crede despre ascensiunea lui Ionuț Radu la națională
Publicat: 02.04.2026, ora 21:16
Actualizat: 02.04.2026, ora 21:16
  • Bogdan Stelea (58 de ani), fostul mare portar al echipei naționale, a comentat parcursul lui Ionuț Radu.

Ajuns la 28 de ani, Radu traversează una dintre cele mai bune perioade din carieră la Celta Vigo, iar evoluțiile sale din ultimele luni l-au readus în prim-plan la echipa națională a României.

Bogdan Stelea a spus ce crede despre ascensiunea lui Ionuț Radu la națională: „E numărul 1 acum și cam atât”

Deși goalkeeperul de la Celta Vigo s-a impus în poarta primei reprezentative, Stelea a subliniat că menținerea acestui statut depinde de constanța evoluțiilor sale.

„În momentul de față, Ionuț Radu este portarul numărul 1 al României și cam atât. Depinde de cum va evolua în continuare.

Acum doi ani era Horațiu Moldovan în poartă și a fost extraordinar. Se gândea cineva vreodată că va dispărea atât de repede din angrenajul naționalei?

Nu se știe ce se poate întâmpla. Depinde mult unde joacă, cum joacă, dacă este sănătos”, a declarat Stelea, conform digisport.ro.

E adevărat, Ionuț Radu are toate premisele să fie portarul echipei naționale, dar ține de foarte mulți factori. Țineți minte că debutase la naționala mare și dispăruse și el. Nu avem de unde să știm cum va evolua situația. Bogdan Stelea, fost portar al naționalei

Ionuț Radu a schimbat mai multe echipe de-a lungul carierei și i-a fost greu să se impună în multe dintre ele, însă pare să-și fi găsit echilibrul la Celta Vigo.

În actualul sezon, portarul român a bifat 39 de meciuri, a încasat 45 de goluri și a reușit să păstreze poarta intactă în 10 partide.

În trecut, Ionuț Radu a mai evoluat pentru:

  • Genoa: 8 meciuri fără gol primit dintr-un total de 52 / 83 de goluri încasate
  • Avellino: 5 din 24 / 30
  • AJ Auxerre: 5 din 17 / 20
  • Cremonese: 1 din 10 / 21
  • Inter: 2 din 5 / 5
  • Bournemouth: 1 din 5 / 11

Horațiu Moldovan (28 de ani), portar aflat în prezent sub formă de împrumut la Real Oviedo, nu a mai evoluat pentru echipa națională a României de la remiza cu Cipru, scor 2-2, disputată pe 9 septembrie 2025.

De la debutul lor la echipa națională, în 2022, Horațiu Moldovan a strâns 16 selecții, în timp ce Ionuț Radu a bifat 9 apariții.

Performanțele lui Bogdan Stelea la echipa națională a României

De la debutul său în 1988, sub conducerea lui Emeric Ienei, Bogdan Stelea a acumulat un impresionant număr de 91 de meciuri pentru echipa națională a României.

Stelea a disputat șase meciuri cu naționala României la Campionatul Mondial:

  • 1994, Grupa A: Columbia - România 1-3
  • 1994, Grupa A: România - Elveția 1-4
  • 1998, Grupa G: România - Columbia 1-0
  • 1998, Grupa G: România - Anglia 2-1
  • 1998, Grupa G: România - Tunisia 1-1
  • 1998, Optimi de finală: Croația - România 0-1
37 de meciuri
fără gol primit, are Bogdan Stelea la echipa naţională, conform transfermarkt.com

