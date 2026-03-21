Korenica, la golul #9 VIDEO: Fotbalistul de la CFR Cluj, modest după reușita din derby-ul cu Rapid

CFR Cluj - Rapid 1-0. Meriton Korenica (29 de ani) a ajuns la golul numărul 9 al sezonului, în succesul din derby-ul feroviar.

Ardelenii s-au impus pe teren propriu, iar kosovarul a marcat golul prin care echipa sa a obținut cele trei puncte, unele extrem de importante în lupta pentru titlu.

Meriton Korenica: „Vreau să dau mai mult pentru această echipă”

„A fost un meci important și l-am câștigat. Acesta este cel mai important lucru. Aveam nevoie de trei puncte după ce am pierdut ultimul derby (n.r. - cu U Cluj) și am reușit s-o facem.

Sper să continuăm așa și după această pauză, să ne mobilizăm bine, să ne antrenăm bine și pentru următorul meci”, a declarat Korenica, la Digi Sport.

Felicitat pentru performanța sa din acest sezon, în care a ajuns la 9 goluri, Korenica a răspuns:

„Mulțumesc foarte mult. Dar vreau să dau mai mult pentru această echipă și sper să dau mai mult.

Important pentru mine este să ajut echipa. Dacă marchez, dacă dau o pasă decisivă, este un plus pentru mine, normal. Dar sper să ajut echipa mai întâi.

Vreau să îi felicit pe toți jucătorii pentru că au dat 100% pentru cele trei puncte”.

VIDEO. Golul reușit de Meriton Korenica

