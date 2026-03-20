Calificare pentru Sorana Cîrstea Românca a trecut de favorita #14 a turneului de la Miami Open și merge în turul trei al competiției. Ce sumă va încasa

Sorana Cîrstea (35 de ani, 35 WTA) a eliminat-o pe Linda Noskova (21 de ani, 13 WTA) și s-a calificat în turul 3 la Miami Open.

Sportiva româncă a trecut favorita #14 a turneului american, la capătul unui meci care durat două ore și un minut, cu mai multe întreruperi din cauza ploii.

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 la Miami Open

Cîrstea s-a impus în trei seturi contra jucătoarei din Cehia, scor 6-2, 3-6, 6-4.

Românca va evolua acum în turul trei de la Miami, împotriva câștigătoarei partidei dintre Elvina Kalieva (154 WTA) și Elise Mertens (19 WTA).

Sorana a egalat-o pe Noskova în întâlnirile directe, 2-2, după ce aceasta s-a impus în partida precedentă, în urmă cu aproape două săptămâni, la Indian Wells.

Pentru calificarea în faza următoare, Cîrstea va încasa o sumă de 61.865 de dolari.

Cea mai bună performanță a sportivei noastre la turneul de la Miami a fost în 2023, când a ajuns până în semifinale, fiind eliminată de Petra Kvitova, scor 5-7, 4-6.

