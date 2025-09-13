Fostul fotbalist paraguayan Salvador Cabanas (45 de ani) a câștigat procesul prin care copiii săi voiau să îl declare incapabil de a-și administra averea.

Salvador Cabanas a fost citat într-un proces intentat chiar de copiii săi, pentru a-l declara inapt să își administreze propria avere.

Salvador Cabanas a câștigat procesul împotriva copiiilor săi

Salvador Cabanas a fost consultat, astăzi, de un psihiatru din sistemul judiciar. Rezultatul testării a fost unul favorabil fostului internațional.

„ Nu există niciun motiv pentru care Salvador să fie declarat incapabil ”, a declarat psihiatrul ce l-a audiat, potrivit abc.com.py.

Sunt apt să îmi continui activitățile. Călătoresc, lucrez și rămân conectat la fotbal Salvador Cabanas, fost atacant

Paraguayanul deține mai multe proprietăți în orașele din țara natală, Itagua, Villa Elisa și Asuncion. De asemenea, fostul fotbalist deține complexul sportiv ce îi poartă numele și are minimum 6 milioane de dolari în conturi.

6.000.000 de dolari ar fi valoarea estimată a averii lui Salvador Cabanas

Avocatul fostului fotbalist susține că procesul ar fi fost intentat după ce a existat o tentativă de a vinde una dintre proprietățile lui Salvador Cabanas, conform sursei menționate anterior.

În prezent, fostul internațional prezent la Cupa Mondială din 2006 trăiește din veniturile pe care le generează proprietățile sale.

Salvador Cabanas s-a retras din fotbal după ce a fost împușcat în cap

În ianuarie 2010, când evolua pentru echipa mexicană Club America, Salvador Cabanas a fost împușcat în ceafă, în baia unui club de noapte din Mexico City.

În urma incidentului, fotbalistul a fost transportat la spital. Medicii au reușit să îi salveze viața, fiind considerat un miracol, însă atacantul a trebuit să renunțe la fotbal.

„L-am iertat pe omul care m-a împușcat în cap. Nu i-am uitat fața, dar l-am iertat și nu am nicio problemă să spun asta.

Ceea ce mi-a luat a fost cariera mea de fotbalist, faptul că nu am mai putut face ceea ce iubeam cel mai mult”, a declarat Salvador Cabanas, pentru postul de radio paraguayan Cadena Ser, citat espn.com.

Atacantul a încercat să revină pe teren, la 27 de luni de la incident, în Liga 3 din Paraguay. Totuși, nu a dat randament și a pus capăt carierei de fotbalist.

44 de selecții și 10 goluri a strâns Salvador Cabanas pentru prima reprezentativă a Paraguayului

De-a lungul carierei, la nivel de club a evoluat pentru 12 de Octubre, Guarani, Audax Italiano, Jaguares, Tigres și Club America.

