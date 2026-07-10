„L-am doborât” Fostul mare portar Francesco Toldo, implicat în recuperarea unei biciclete furate, la Milano

Francesco Toldo, 54 de ani, fostul portar al Italiei, al Fiorentinei și al lui Inter, a intervenit pentru a împiedica furtul unei biciclete în centrul orașului Milano.

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Incidentul s-a petrecut pe Via Agnello, unde Toldo își parca scuterul. La un moment dat, a observat un tânăr care alerga după o persoană aflată pe bicicletă și și-a dat seama că este vorba despre un furt.

Toldo a împiedicat furtul unei biciclete, la Milano

„Mi-am dat seama imediat ce se întâmplă. De îndată ce băiatul mi-a confirmat că celălalt îi furase bicicleta, am intervenit în viteză și l-am doborât prin împingere” , a declarat fostul portar pentru ANSA, citat de gazzetta.it.

Potrivit presei italiene, Toldo l-a ajuns din urmă pe presupusul hoț în apropiere de Corso Vittorio Emanuele II, l-a împins, iar acesta a căzut de pe bicicletă, care a fost apoi recuperată și returnată proprietarului.

În prezent, fostul internațional italian este responsabil de proiectul Inter Legends și activează ca voluntar în cadrul Protecției Civile din Milano.

Deși a fost felicitat de mai mulți trecători care l-au recunoscut și l-au considerat un erou, Toldo a respins aceste aprecieri.

„Este adevărat că oamenii de pe stradă m-au recunoscut și au vrut să mă îmbrățișeze, dar nu sunt un erou. Pur și simplu am făcut ceea ce era corect”, a spus fostul portar.

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