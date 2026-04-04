Anchetat de statul francez Fostul fotbalist important din naționala Franței ar fi înșelat statul cu mai multe milioane de euro » Modul inedit prin care s-au sesizat autoritățile
Samir Nasri FOTO: IMAGO
Campionate

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.04.2026, ora 23:25
  • Samir Nasri (38 de ani), fost internațional francez de origine algeriană, este anchetat de autoritățile fiscale din Franța, după ce nu și-ar fi plătit impozitul timp de mai mulți ani.
  • Toate detaliile despre anchetă, dar și modul în care s-a sesizat statul francez, în rândurile de mai jos.

Samir Nasri a fost unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale. Ajuns la 38 de ani, fostul jucător de la Arsenal, Manchester City sau Sevilla se confruntă cu probleme serioase.

Samir Nasri, anchetat de autoritățile fiscale franceze

Ex-mijlocașul ofensiv este implicat într-un dosar complex, care l-ar putea costa multe milioane de euro, după ce ar fi înșelat autoritățile fiscale franceze timp de mai mulți ani.

Conform publicației franceze Les Echos, Nasri a fost luat în vizor după ce s-a constatat că acesta locuiește permanent la Paris, ci nu în Dubai, acolo unde este rezident. Prin simplul fapt că locuiește la Dubai, Nasri nu a plătit impozit statului, el fiind scutit de plată în Emirate.

De asemenea, conform goal.com, autoritățile estimează că suma pe care o datorează Nasri ar putea depăși cinci milioane de euro.

Modul inedit prin care s-au sesizat autoritățile

Autoritățile s-au autosesizat pe baza a numeroase indicii privind stilul de viață al fostului fotbalist, în special livrările de mâncare de la domiciliul său din Paris.

Conform sursei citate, Nasri a plasat nu mai puțin de 212 comenzi prin intermediul aplicației Deliveroo într-un singur an. Autoritățile au considerat că este o dovadă clară a faptului că Nasri locuiește în Paris, nu la Dubai, așa cum acesta susține.

Nasri, care în prezent este analist al postului TV Canal+, a negat acuzațiile care i-au fost aduse, insistând că își va demonstra nevinovăția în instanță.

Cazul combină elemente financiare, dar și penale, iar dacă acuzațiile se vor dovedi, Nasri riscă sancțiuni usturătoare, una dintre acestea fiind achitarea tuturor impozitelor restante.

Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share