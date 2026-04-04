Anchetat de statul francez Fostul fotbalist important din naționala Franței ar fi înșelat statul cu mai multe milioane de euro » Modul inedit prin care s-au sesizat autoritățile

Samir Nasri (38 de ani), fost internațional francez de origine algeriană, este anchetat de autoritățile fiscale din Franța, după ce nu și-ar fi plătit impozitul timp de mai mulți ani.

Samir Nasri a fost unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale. Ajuns la 38 de ani, fostul jucător de la Arsenal, Manchester City sau Sevilla se confruntă cu probleme serioase.

Ex-mijlocașul ofensiv este implicat într-un dosar complex, care l-ar putea costa multe milioane de euro, după ce ar fi înșelat autoritățile fiscale franceze timp de mai mulți ani.

Conform publicației franceze Les Echos, Nasri a fost luat în vizor după ce s-a constatat că acesta locuiește permanent la Paris, ci nu în Dubai, acolo unde este rezident. Prin simplul fapt că locuiește la Dubai, Nasri nu a plătit impozit statului, el fiind scutit de plată în Emirate.

De asemenea, conform goal.com, autoritățile estimează că suma pe care o datorează Nasri ar putea depăși cinci milioane de euro.

Modul inedit prin care s-au sesizat autoritățile

Autoritățile s-au autosesizat pe baza a numeroase indicii privind stilul de viață al fostului fotbalist, în special livrările de mâncare de la domiciliul său din Paris.

Conform sursei citate, Nasri a plasat nu mai puțin de 212 comenzi prin intermediul aplicației Deliveroo într-un singur an. Autoritățile au considerat că este o dovadă clară a faptului că Nasri locuiește în Paris, nu la Dubai, așa cum acesta susține.

Nasri, care în prezent este analist al postului TV Canal+, a negat acuzațiile care i-au fost aduse, insistând că își va demonstra nevinovăția în instanță.

Cazul combină elemente financiare, dar și penale, iar dacă acuzațiile se vor dovedi, Nasri riscă sancțiuni usturătoare, una dintre acestea fiind achitarea tuturor impozitelor restante.

