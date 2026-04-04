Decizie corectă? FOTO. FC Argeș a deschis scorul cu Dinamo dintr-un penalty controversat » Ce au scandat fanii + ce a făcut Bogdan Andone

FC ARGEȘ - DINAMO. Ricardo Matos (26 de ani) a deschis scorul în partida de la Mioveni, după un penalty controversat dictat de Szabolcs Kovacs (38 de ani).

FC Argeș și Dinamo, ultimele clasate din play-off-ul Ligii 1, s-au întâlnit la Mioveni, iar o decizie luată de arbitru cu câteva minute înainte de pauză nu a fost pe placul „câinilor”.

FC ARGEȘ - DINAMO. A fost penalty pentru gazde?

În minutul 39 al partidei de la Mioveni, Danny Armstrong l-a lovit cu brațul stâng peste față pe Florin Borța.

Inițial, arbitrul a lăsat jocul să continue. După câteva momente, Kovacs a oprit jocul, deoarece Borța a rămas întins pe gazon, și le-a făcut semn medicilor să intervină.

În timp ce fundașul grupării piteștene se afla pe gazon, suporterii lui FC Argeș au strigat în repetate rânduri „Hoții, hoții”.

După aproape două minute, Borța a ieșit în afara terenului, iar în acel moment a fost surprins de camerele TV cu o compresă la nas care avea ca scop să-i oprească sângerarea.

Ulterior, Kovacs a fost chemat la monitorul VAR, iar după ce a revăzut faza a decis să acorde lovitură de la 11 metri și să îl sancționeze pe Armstrong cu cartonaș galben.

Ricardo Matos a transformat cu un șut în partea stângă, la semi-înălțime. În timp ce portughezul se pregătea să execute, antrenorul Bogdan Andone s-a întors cu spatele către teren, fiind surprins în timp ce se ruga.

