„Am avut episoade de depresie”  Samuel Umtiti a vorbit despre problemele care i-au pus capăt carierei și neînțelegerile cu staff-ul medical de la Barcelona

Samuel Umtiti (32 de ani), fost campion mondial cu Franța, a rememorat cea mai delicată perioadă a carierei sale.

Fundașul a căutat, în perioada în care era accidentat, cele mai bune metode pentru a reveni în activitate.

După ce a câștigat Cupa Mondială din 2018, problemele medicale la genunchi i-au măcinat cariera și l-au determinat pe Samuel Umtiti să se retragă, în toamna acestui an.

Samuel Umtiti, despre cea mai tristă perioadă din cariera sa: „Oamenii au început să vorbească”

Chinuit de accidentări, Samuel Umtiti a câștigat Cupa Mondială jucând cu ajutorul unor injecții ce îi diminuau durerile de la genunchi.

„ După Campionatul Mondial, am vrut să-mi iau ceva timp pentru a-mi da seama exact ce este în neregulă și pentru a lua deciziile corecte cu privire la tratamentul meu.

Nu am fost întru totul de acord cu clubul, așa că am decis să caut alte opțiuni, să consult specialiști pentru ca toți să-mi poată da cu părerea.

Majoritatea mi-au spus că nu am nevoie de operație. În cele din urmă, Barcelona mi-a respectat decizia, ceea ce mi-am dorit”, a spus Samuel Umtiti, la RMC Sport, potrivit as.com.

După turneul final, cariera sa a intrat într-un con de umbră. Francezul a mai evoluat numai 49 de meciuri în 4 sezoane pentru FC Barcelona.

Perioadele sale de indisponibilitate au atras critici referitoare la profesionalismul cu care ar trata fundașul recuperarea.

„Cred că au fost lucruri care s-au întâmplat în culise pe care oamenii nu le-au apreciat, deși am un respect enorm pentru toți cei implicați.

Faptul că nu fac recuperarea cu tine nu înseamnă că nu-mi pasă de tine. Nu, pur și simplu am decis să fac altceva pentru că ceea ce mi-ai oferit nu a funcționat.

Cred că s-a creat ruptura și oamenii au început să vorbească, să spună lucruri care nu erau în întregime adevărate, dând vina pe mine pentru tot. Cel mai important lucru pentru mine era să mă întorc”.

Samuel Umtiti: „Voiam doar să joc fotbal”

Samuel Umtiti a ales să se recupereze departe de ochii publicului.

„Nici măcar nu ieșeam din casă. Mental m-a afectat foarte mult, am avut episoade de depresie. Oamenii nu știau nimic despre asta. Se gândeau: «Dacă nu postează nimic pe rețelele de socializare, nu face nimic».

Dar eu munceam incredibil de mult, făceam două sau trei antrenamente pe zi, aveam un curs de pregătire… Era incredibil ce făceam, practic nu aveam viață, nu-mi vedeam prietenii.

Când citeam tot ce apărea în presă, mă gândeam: «Cum pot crede asta despre mine? Nu sunt așa, banii nu mă motivează». Voiam doar să joc fotbal”, a spus Umtiti.

Umtiti: „Am citit cărți despre problema pe care o aveam”

Fundașul a căutat, în perioada în care era accidentat, cele mai bune metode pentru a rezolva problemele medicale și pentru a reveni cât mai repede pe teren.

„Am citit cărți despre problema pe care o aveam, am renunțat la consumul de carne și pește și am urmat o dietă incredibilă care m-a ajutat să reduc inflamația”, a mărturisit campionul mondial.

După angajamentul la FC Barcelona, Umtiti a jucat un sezon pentru Lecce, în Serie A, în 2022-2023, înainte de a reveni în Franța.

Pentru LOSC Lille, fundașul a jucat 16 meciuri, în sezonul 2023-2024, iar în stagiunea următoare nu a fost utilizat deloc, fapt care l-a determinat să își încheie cariera, în septembrie 2025.

31 de selecții a strâns Samuel Umtiti pentru prima reprezentativă a Franței

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport