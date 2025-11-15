„Mă gândeam la Lucescu” Sabău, îngrijorat din cauza problemelor de la FCSB, care ar putea afecta naționala

Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fostul antrenor al celor de la U Cluj, a vorbit despre situația de la FCSB. Campioana en titre se află pe locul 9, la 15 puncte de liderul Rapid.

Care crede Sabău că e principala problemă la FCSB, în rândurile de mai jos.

Deși FCSB a reînceput să adune puncte în clasamentul Ligii 1, echipa este departe de forma pe care a arătat-o în sezonul precedent.

Sabău, despre situația de la FCSB: „Poate sunt jucători care voiau să plece”

Ioan Ovidiu Sabău a urmărit cu interes meciul dintre U Cluj și FCSB, 0-2. Tehnicianul a observat o scădere de formă a jucătorilor lui Elias Charalambous.

„Mă uitam la meci și mă gândeam la domnul Lucescu. Mă puneam în situația dânsului. Totuși, FCSB este echipa care a investit cel mai mult și te gândești în ce formă se află jucătorii care reprezintă echipa națională.

Vorbim despre jucători care au valoare și calitate. Șut este jos ca ritm și formă. La fel și Olaru, deși a dat două goluri cu U Cluj.

Și Cisotti la fel, este jos de tot față de anul trecut când avea altă dinamică, forță și pătrundea tot timpul în careu. Este o stare a lor în momentul de față. Ei știu problemele lor. Eu vorbesc doar despre ce am văzut la acest joc”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, la sptfm.ro.

„FCSB are o echipă valoroasă, dar depinde de starea de spirit a jucătorilor. Depinde de cât de mult își doresc, ce entuziasm au și ce obiective au.

Poate sunt jucători care voiau să plece și n-au plecat. Poate voiau mai mult, poate voiau să plece la alt nivel și alți bani.

Totuși, e normal ca FCSB să se gândească la câștigarea campionatului. Mai sunt multe etape până la finalul campionatului”, a continuat fostul antrenor al lui U Cluj.

În prezent, campioana en-titre se află pe locul 9 în Liga 1, cu 20 de puncte. Elevii lui Elias Charalambous se află la 5 puncte de zona de play-off.

Sabău nu înțelege ce se întâmplă la FCSB: „Oare nu-i motivează?”

Fostul antrenor al celor de la U Cluj crede că jucătorii celor de la FCSB au condițiile necesare pentru a evolua la standarde înalte.

„FCSB nu mai arată ca sezonul trecut. Iar Rapid și Craiova sunt echipe cu foame, cu o stare de spirit bună și care au acea ambiție când știi că poți să obții ceva.

Discutam cu cineva de motivația jucătorilor și mi-a spus persoana respectivă: «Oare nu-i motivează cei 15.000 de euro pe lună? Sau oamenii care vin în tribune?». Ce îți trebuie altceva? Să vină antrenorul să-ți spună că ești frumos?

Cred că doar la noi există această idee de a-l motiva pe jucător. Probabil, în România cel mai important rol al antrenorului este să-l facă pe jucător să alerge”, a mai spus fostul internațional român.

Clasamentul Ligii 1

Poziția Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 16 35 2 FC Botoșani 16 32 3 Dinamo 16 30 4 U Craiova 16 29 5 FC Argeș 16 27 6 Farul Constanța 16 25 7 Oțelul Galați 16 23 8 UTA Arad 16 22 9 FCSB 16 20 10 U Cluj 16 20 11 Unirea Slobozia 16 18 12 CFR Cluj 16 16 13 Petrolul Ploiești 16 15 14 Csikszereda 16 13 15 Hermannstadt 16 11 16 Metaloglobus București 16 7

