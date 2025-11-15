Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, și Aurel Țicleanu (66 de ani) , fost fotbalist al celor de la Universitatea Craiova, au analizat echipele pe care România le-ar putea întâlni la baraj.

Selecționata condusă de Mircea Lucescu are nevoie de o victorie la Zenica pentru a putea spera că va face parte din urna a doua valorică la tragerea la sorți pentru barajul din luna martie.

Mihai Stoica și Aurel Țicleanu, încrezători în șansele României la baraj, înainte de meciul cu Bosnia

România va fi la barajul din martie 2026, indiferent de ceea ce se va întâmpla în meciul de la Zenica, dar scenariile pot să difere.

„Ar trebui să câștigăm ca să jucăm acasă, cu 55.000 de oameni în spate. Albania are o echipă mai tare ca acum 10 ani, a bătut Serbia în deplasare.

Noi trebuie să jucăm pe teren propriu. Noi, în deplasare, când am făcut un meci mare?”, a declarat Țicleanu, conform primasport.ro.

Mihai Stoica, oficialul FCSB-ului, a declarat că România are motive să fie încrezătoare în fața oricărei potențiale adversare

Dacă mă întrebai acum câţiva ani, spuneam că să evităm Slovacia şi Cehia, cu Albania şi Kosovo n-avem nicio emoţie, deşi Albania ne-a bătut acolo (n.r. - 0-1 la EURO 2016). Acum nu ştiu ce să zic… Noi pe Kosovo i-am bătut pe unde i-am prins, dar nu prea e valabil ce s-a întâmplat acum un an. Uite Cehia: s-a chinuit pentru Campionatul European cu Moldova. Slovacia pare bunicică, deşi la Europene…Oricare din acestea e accesibilă Mihai Stoica

„Tricolorii” au trei scenarii diferite, în funcție de rezultatul de la Zenica.

VARIANTA 1: România bate Bosnia

Un succes la Zenica i-ar aduce României puncte bonus în clasamentul FIFA și ar avea șanse mari să fie în a doua urnă valorică. Ar însemna că vor juca primul baraj pe teren propriu, iar lista adversarelor s-ar alege dintre:

Slovacia

Cehia

Albania

Kosovo

Partida, cu una dintre naționalele de mai sus, ar avea loc pe 26 martie, la București!

VARIANTA 2: remiză la Zenica

Egalul garantează doar că România va disputa primul baraj în deplasare, fiindcă sigur ar fi în una dintre ultimele două urne valorice. Dacă Bosnia va pierde cu Austria, atunci România termină pe locul 2 și vom fi în urna a treia, iar adversara se va alege dintre:

Scoția

Ungaria

Țara Galilor

Slovacia / Cehia

VARIANTA 3: înfrângere cu Bosnia

În această situație „tricolorii” vor fi la baraj grație traseului din Liga Națiunilor și vor fi extrași din ultima urnă valorică. Vor disputa în deplasare primul baraj, iar adversara se va alege dintre următoarele naționale:

Italia

Turcia

Ucraina

Polonia

Situațiile prezentate mai sus țin cont de configurația clasamentelor din grupele preliminare din acest moment, însă mai sunt multe meciuri importante de disputat și mai pot apărea modificări.

Indiferent de varianta în care se vor regăsi „tricolorii”, joia viitoare, când se va efectua tragerea la sorți, se vor stabili și meciurile din finale.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 6 (19-3) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 6 (11-6) 10 4. Cipru 7 (11-9) 8 5. San Marino 7 (1-32) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

