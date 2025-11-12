„Jucam plângând” Dezvăluirile unui dublu campion european: „Atunci a început calvarul” + Momentul retragerii, tot mai aproape
Santi Cazorla. Foto: IMAGO
Campionate

„Jucam plângând” Dezvăluirile unui dublu campion european: „Atunci a început calvarul” + Momentul retragerii, tot mai aproape

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.11.2025, ora 11:23
alt-text Actualizat: 12.11.2025, ora 11:23
  • Santi Cazorla (40 de ani), actual jucător la Real Oviedo, a vorbit despre o accidentare gravă suferită în 2013, într-un meci amical cu Chile.
  • Fostul jucător de la Arsenal a dezvăluit că ia în calcul să se retragă la finalul sezonului.

În 2013, atunci când era jucătorul lui Arsenal, Santi Cazorla a suferit o accidentare în urma căreia s-a ales cu o fractură la osul piciorului.

Santi Cazorla: „Jucam plângând”

Acum, în cadrul unui interviu pentru L'Equipe, Cazorla a povestit ce a urmat după momentul dificil trăit în timpul meciului amical cu Chile.

„Am primit o lovitură care mi-a fracturat un os al piciorului. Atunci am început să primesc injecții cu corticosteroizi pentru a calma durerea.

Cu timpul, a devenit insuportabilă. Practic, jucam plângând. Nu mai aveam plăcere. Când am ieșit de pe teren în acea zi, i-am spus medicului: «Gata, trebuie să găsim o soluție».

Wenger (n.r. - antrenorul lui Arsenal la acea vreme) m-a sunat: «Știu că mâine te operează și contractul tău expiră la sfârșitul sezonului. Ți-am pregătit o prelungire de un an. Stai liniștit, concentrează-te pe recuperare». Nu voi uita niciodată acest gest atât de uman.

Aveam pielea foarte deteriorată de la atâtea injecții. Era moartă și nu se vindeca. Problemele s-au acumulat. În timpul operației, s-a descoperit o infecție bacteriană. Atunci a început calvarul.

Am fost operat în fiecare lună, de 11 ori în total, fără ca nimeni să înțeleagă ce se întâmplă. Când m-am întors în Spania pentru o a doua opinie, aveam gangrenă la tendonul lui Ahile pe o lungime de 11 cm”, a declarat Santi Cazorla, potrivit as.com.

Testele au arătat că brațul meu stâng era cel mai potrivit pentru o grefă. Acolo aveam tatuajul fiicei mele. Drept urmare, acum am cealaltă jumătate pe picior. Astăzi zâmbesc la acest mic semn al destinului. Santi Cazorla, jucător la Real Oviedo

Santi Cazorla se gândește la retragere: „Tinerii mă depășesc”

Mijlocașul în vârstă de 40 de ani de la Real Oviedo a mai precizat că se apropie momentul în care va pune ghetele în cui.

Este aproape sigur că acesta va fi ultimul meu sezon. Tinerii mă depășesc cu pași mari! Trebuie să știi când să te retragi. Vreau să mă bucur de acest sezon, să savurez aceste ultime momente și să am grijă de mine. Încercăm să prelungim contractul meu.

Mulți foști coechipieri m-au avertizat mereu: «Joacă cât poți, pentru că în ziua în care te vei retrage, vei duce dorul vieții de zi cu zi». Când mă voi retrage, voi rămâne legat de această viață într-un fel sau altul”, a mai spus Santi Cazorla.

Mijlocașul a afirmat că nu este sigur dacă va începe o carieră în antrenorat, însă a dezvăluit că va face primii pali în această direcție.

„Deocamdată, nu cred. Când am fost cu Xavi în Qatar, mi-a spus: «Nici eu nu voiam, dar cursul de antrenor a trezit ceva în mine». Așa că voi obține diploma și vom vedea dacă îmi place cu adevărat”.

De-a lungul carierei, Santi Cazorla a jucat pentru Villarreal, Malaga, Arsenal, Al Sadd și Real Oviedo.

753 de meciuri
a jucat Santi Cazorla pentru echipe de club (144 de goluri și 155 de pase decisive). A adunat și 81 de selecții în naționala Spaniei, cu 15 reușite și 11 assisturi

Trofeele câștigate de Santi Cazorla de-a lungul anilor:

  • Campionatul European: 2008, 2012 (Spania)
  • Cupa Angliei: 2014, 2015 (Arsenal)
  • Supercupa Angliei: 2014/15, 2015/16 (Arsenal)
  • Cupa Intertoto: 2004/05 (Villarreal)
  • Campionatul Qatarului: 2020/21, 2021/22 (Al-Sadd)
  • Cupa Qatarului: 2019/20, 2020/21 (Al-Sadd)
  • Cupa Ligii Qatarului: 2021 (Al-Sadd)
  • Cupa Stelelor din Qatar: 2019/20 (Al-Sadd)

