Mihai Rotaru (52 de ani), patronul celor de la Universitatea Craiova, a vorbit despre numirea lui Filipe Coelho (44 de ani) în funcția de antrenor al oltenilor.

După plecarea de luni a lui Mirel Rădoi de pe banca Craiovei, formația din Bănie s-a mișcat rapid și a găsit un nou antrenor, pe Filipe Coelho, pe care l-a anunțat marți.

Mihai Rotaru, despre numirea lui Filipe Coelho: „Este profilul pe care mi l-am dorit”

Mihai Rotaru, finanțatorul Craiovei, a vorbit despre criteriile care au stat la baza alegerii lui Filipe Coelho în funcția de antrenor al echipei.

„Este profilul pe care mi l-am dorit. De mai mult timp l-am creionat, în cazul în care va pleca antrenorul principal sau ne vom despărți de el. Ce căutăm? Și atunci am făcut niște calcule. Am dezvoltat profilul următorului antrenor. Prima condiție: antrenor străin.

De ce? Până la urmă, noi cu antrenor străini am câștigat singurele trofee de la Universitatea Craiova. Vorbim de cele două Cupe și o Supercupă. Au fost Mangia, Bergodi și Ouzounidis.

Mergem mai departe. Un antrenor tânăr, până în 50 de ani. De ce? Ca să fie din școala nouă de antrenori, care să spună ceva în fotbalul mondial.

Nu ne-am dorit un nume pentru că eu consider că dacă un antrenor din primele cinci campionate din lume vine în România, o face pentru bani, nu pentru performanță. Pentru că performanța, din momentul în care are nume, deja a făcut-o.

Acestea au fost, să spunem așa, principalele criterii. În acel moment, când am rămas fără antrenor, am creionat o listă de nume din Germania, din Bosnia, din Portugalia și din Suedia.

Alegerea noastră primă a fost Filipe Coelho, pentru că am avut referințe foarte bune din Portugalia. Mario Felgueiras nu l-a cunoscut înainte, dar noi avem relații foarte bune în fotbalul portughez”, a declarat Mihai Rotaru la Prima Sport.

Mihai Rotaru: „Acesta este răspunsul meu pentru suporteri”

Întrebat despre scepticismul fanilor cu privire la Filipe Coelho, Mihai Rotaru a precizat că suporterii au fost mereu nemulțumiți de numirea unui antrenor străin.

„Când l-am adus pe Devis Mangia la echipă, după Gigi Mulțescu, strigau suporterii pe stradă după mine. «Băi, Rotarule, ți-ai bătut joc de noi, l-ai dat afară pe Gigi Mulțescu și l-ai pus pe ăsta».

Nu mai zic că atunci când l-am adus pe Gigi Mulțescu strigau toți: «Cum să-l aduci, mă, la Craiova pe dinamovistul ăsta?». Acum, Devis Mangia este unul dintre antrenorii care a fost, poate, cel mai apreciat la Universitatea Craiova.

Acesta este răspunsul meu pentru suporteri: am câștigat trei trofee cu trei antrenori străini diferiți”, a adăugat patronul Craiovei.

Filipe Coelho va fi prezentat în cadrul unei conferințe de presă ce va avea loc miercuri, de la ora 12:00.

Filipe Coelho își va face debutul pe banca Universității Craiova în meciul cu FC Argeș, din etapa #17 a Ligii 1.

Meciul este programat, vineri, 21 noiembrie, cu începere de la ora 20:30, la Mioveni.

În prezent, oltenii ocupă locul 4, cu 29 de puncte, în timp ce piteștenii sunt pe 5, cu două puncte mai puțin.

