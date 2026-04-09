„Te îngenunchez!” AUDIO. Jurnalist amenințat de un membru al galeriei CSA Steaua: „Dacă pun mâna pe tine, nu te mai salvează nici chirurgia”

Ionuț Marin, jurnalist la Dâmbovița Sport, a fost amenințat cu bătaia de Horia Enache, un suporter al celor de la CSA Steaua.

Enache l-a sunat pe ziarist și i-a lăsat mesaje pline de injurii, spunându-i acestuia că „dacă mai scrie de Steaua, nu va mai fi salvat”.

Ionuț Marin a păstrat dovezi, capturi de ecran și înregistrări audio, mergând la Poliție cu ele. Toate detaliile în rândurile de mai jos.

Ionuț Marin, fost ofițer de presă al celor de la Chindia Târgoviște, actualmente jurnalist la dbsport.ro, a avut parte de o întâmplare nefericită la partida dintre CSA Steaua și Chindia Târgoviște (n.r. - scor 2-0), desfășurată la București.

Doi suporteri ai echipei din Ghencea i-au admonestat pe Ionuț Marin și Marius Tudor, fotoreporter, iar, ulterior, lucrurile au mers și mai departe în momentul în care Horia Enache, un alt suporter al Stelei, a recurs la amenințări cu bătaia.

Ionuț Marin: „ Mi-a zis că «nu mai scăpați teferi»”

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu ambele părți implicate în acest conflict, Ionuț Marin și Horia Enache, care ar putea fi rezolvat de Poliție.

Salut, Ionuț. Înțeleg că ai avut parte de un incident cu un membru al galeriei CSA Steaua.

Salut. Da. Pe scurt, eu am site-ul dâmbovițasport.ro și sunt corespondent ProSport pentru Liga a II-a. Am fost la partida dintre Chindia Târgoviște și Steaua, în Ghencea, alături de Marius Tudor, fotoreporter. Aici am fost scuipați, jigniți, de niște suporteri din galeria CSA. Nu cred că erau din brigăzile Peluzei Sud.

Dar de la ce a pornit totul?

Mi se reproșează că am scris urât de echipă pe site. Ceea ce nu e adevărat. Și voiau să nu mai scriem deloc despre Steaua. Că ne vor prinde la meciurile naționalei dacă nu încetăm să scriem articole despre echipa pe care o susțin. Stewarzii, care erau de față, ne-au spus să plecăm din zona aceea, ca să nu escaladeze conflictul. Dar cum să plecăm, pentru că noi eram cu treabă acolo?!

Și apoi ce s-a întâmplat?

Ne-au lăsat în pace, dar după meci am primit un mesaj privat de la Horia Enache. Înțeleg că are un trecut destul de dubios în galeria Stelei. Cu înjurături, amenințări, că vine după noi, chestii din astea.



Mesajele au fost date prin intermediul site-ului de care ți-am zis. Apoi, nu știu de unde, a aflat și numărul meu de telefon și mi-a scris. Că vine la Târgoviște și «nu mai scăpați teferi». Nu știu ce i s-a părut lui, dar a zis că de un an de zile noi nu am scris ce trebuie și că, printre altele, ne interzice să mai scriem despre Steaua.

Ionuț Marin: „Clubul cred că se face vinovat”

Ai mers la Poliție cu dovezile?

Da, am făcut plângere penală, am obținut ordin de protecție. Tot ce știm despre Horia Enache e că stă la tribuna a doua, în cadrul Old Boys. Eu am vorbit și cu Daniel Remeș, ofițerul de presă al Stelei. Imediat după încheierea meciului. Nu a avut niciun fel de reacție. Nu mi-a răspuns nici până azi.

Îți dai seama că oamenii răspund de fiecare acțiune a lor. Noi, la meciuri, avem firme de pază, jandarmerie și așa mai departe. Din ce am înțeles, discuțiile între ei au fost în particular. Nu înțeleg ce am putea face noi ca și club. Daniel Remeș, ofițer de presă CSA Steaua

Crezi că au fost puși de cineva pentru a vă intimida sau sunt doar câțiva indivizi care așa au senzația că-și apără clubul?

Nici eu nu știu mai multe în acest moment. Dacă au sprijinul cuiva, al clubului sau al unei brigăzi sau al unei galerii. Sau acest Horia Enache face aceste amenințări de capul lui. Dacă a făcut-o individual, să răspundă individual. Dacă clubul îi susține și nu ia măsuri, atunci și clubul cred că se face vinovat ca organizator în treaba asta. Nu e posibil să fim amenințați dacă ne facem treaba. În 25 de ani de presă nu am trăit niciodată așa ceva.

Ce a declarat Horia Enache, cel care l-a amenințat în repetate rânduri pe Ionuț Marin, citiți în rândurile de mai jos.

AUDIO. Amenințări trimise de Horia Enache

Horia Enache: „Dumnezeu îi amenință...”

Bună ziua, domnule Enache. Există un conflict între dvs. și jurnalistul Ionuț Marin?

Bună ziua. De unde aveți numărul meu de telefon?

Am făcut rost de el. Nu trebuie să mi-l dea cineva anume.

Ok. Ăla nu e jurnalist, în primul rând. Iar eu am probleme cu oricine se ia de Steaua București, în al doilea rând. Nu vorbesc nici cu dumneavoastră, că nu mă interesează nici site-ul dumneavoastră, nu mă interesează nimeni.

Înțeleg. Vreau să știu dacă l-ați amenințat cu agresiuni fizice.

Un jurnalist trebuie să fie echidistant, nu să sune ca să vă apărați colegul. Nici să-și arate afinitatea față de o echipă de fotbal, așa cum face domnul. L-am amenințat, ameninț pe oricine, dar e Săptămâna Mare. Dumnezeu îi amenință el singur pe toți ăștia...

AUDIO. Amenințări trimise de Horia Enache

Există cel puțin o înregistrare audio în care îl amenințați.

Nu știu dacă e adevărat. Dar nu știu, sunteți ori jurnalist ori avocat, că nu mai înțeleg nimic. Sunt atâtea subiecte de discuție… Sunteți vânduți 90% din jurnaliști ăștia, deci nu dumneavoastră, ceilalți. Vă ocupați, ca jurnalist sportiv, la GOLAZO, de porcării de genul ăsta... Sunt discuții între bărbați. Dacă el e p….ă. Pune poze pe Facebook cu un pușcăriaș ca Mustață (n.r. - Gheorghe Mustață, fost lider al galeriei Peluza Nord a FCSB).

O parte a meseriei mele, domnule Enache, e să aflu și părerea dvs. despre incident.

A fost o discuție bărbătească. În rest, faceți ce vreți. Nu mă interesează. M-a amenințat cu Parchetul General. Să meargă toți jurnaliștii ăștia de zero bani la Parchet. Noi avem războaiele noastre. Noi apărăm Steaua. Noi suntem drepți, suntem corecți. Vă răspund din respect, dar pe mine nu mă interesează ce scrieți în GOLAZO. Derbedeul ăla nu o să fie niciodată jurnalist. Ce cuvinte am folosit eu, a folosit și el.

