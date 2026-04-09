Fostul internațional francez Thierry Henry a criticat decizia lui Istvan Kovacs de a-l elimina pe Pau Cubarsi în meciul Barcelona - Atletico Madrid, scor 0-2, din manșa tur a sferturilor Ligii Campionilor.

În minutul 41, la un atac madrilen, Julian Alvarez l-a lansat pe Giuliano Simeone, care l-a depășit în viteză și ar fi scăpat singur cu portarul Joan Garcia. Dar Cubarsi i-a prins piciorul stâng din spate și l-a dezechilibrat pe atacantul rojiblanco.

Inițial, Kovacs i-a arătat doar cartonașul galben lui Cubarsi. Germanul Christian Dingert, VAR pe Camp Nou, l-a avertizat pe român, chemându-l să revadă acțiunea pe monitorul de la marginea terenului.

Kovacs s-a dus, a văzut, s-a convins de propria eroare și l-a eliminat pe Cubarsi, în minutul 44.

Thierry Henry: „Nu e cartonaș roșu!”

Thierry Henry, fostul atacant al echipelor Arsenal, Barcelona și al naționalei Franței, susține arbitrul român Istvan Kovacs nu ar fi trebuit să-l elimine pe Pau Cubarsi.

„Nu, nu, nu... pentru mine, ăsta nu e cartonaș roșu. Îmi pare rău. Înțeleg regula. Ultimul om, împiedicarea unei ocazii de gol, dar trebuie să te uiți la situație. Mingea nu este complet sub control, unghiul nu este perfect și mai este distanță până la poartă. Suntem siguri că va marca? Nu sunt convins”, a declarat francezul la CBS Sports, potrivit mundodeportivo.com.

„Pentru mine, este un cartonaș galben, nu unul roșu. Pentru că, de îndată ce îl elimini, schimbi întregul joc. Iar în Liga Campionilor, trebuie să fii 100% sigur. Cred că arbitrul a acționat prea repede”, a continuat francezul.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport