Undă verde pentru JO de iarnă 2026 Interdicție ridicată pentru schiorii din Rusia și Belarus » Ce condiții le-au fost impuse

foto: Imago
alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 03.12.2025, ora 12:28
alt-text Actualizat: 03.12.2025, ora 12:28
  • Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anulat interdicția totală a sportivilor din Rusia și Belarus pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026.
  • Competiția olimpică va avea loc la Milano-Cortina, în perioada 6-22 februarie 2026.

Comitetul Olimpic Internațional a deschis, în luna septembrie, calea participării Rusiei și Belarusului. Cele două țări au fost excluse în februarie 2022, după ce a început invazia rusă din Ucraina.

Schiorii din Rusia și Belarus vor participa la Jocurile Olimpice 2026

Sportivii din Rusia și Belarus au primit aprobarea pentru a participa în preliminariile Jocurilor Olimpice de iarnă 2026.

Schiorii din cele două țări vor putea evolua sub drapel neutru, trebuie să nu se afle sub contract cu armata rusă și să nu fi susținut invazia Rusiei în Ucraina.

TAS a fost fost sesizat de 17 schiori și paraschiori din cele două țări, referitor la statutul FIS. Tribunalul de la Lausanne a precizat că: „Protejează persoanele împotriva discriminării şi impune FIS să fie neutră din punct de vedere politic”.

Totuși, sportivii paralimipici vor putea evolua „în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi sportivi paralimpici”.

Astfel, schiorii cu dizabilități din Rusia și Belarus vor avea parte de imnul și steagul țării lor în timpul competiției.

Motivul este legat de decizia consiliului FIS, care a aprobat în luna septembrie reintegrarea completă a celor două țări.

TAS a anulat interdicția totală și pentru probele de sanie

La finalul lunii octombrie, TAS a acceptat cererea de participare sub steag neutru a rușilor și bielorușilor, deși FIS a susținut continuarea interdicției.

Tribunalul de la Lausanne a considerat că forul mondial a interzis participarea sportivilor din cauza naționalității lor, fără a ține cont de celelalte criterii de eligibilitate.

Astfel, sportivii reintegrați au șansa de a se afla peste jumătate din podiumurile probelor de schi alpin, schi de fond, schi acrobatic sau snowboarding.

32 de medalii
au câștigat sportivii ruși la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022,

