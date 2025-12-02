Universitatea Craiova pregătește o campanie caritabilă pentru partida din următoarea etapă a Ligii 1.

U Craiova - CFR Cluj se joacă duminică, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Craiova a rămas la 5 puncte în spatele liderului Rapid, după remiza albă cu U Cluj din ultima rundă, iar duminică va da peste cealaltă echipă ardeleană, care recent le-a pus probleme și giuleștenilor.

U Craiova - CFR Cluj. Intrare liberă și campanie caritabilă pregătită de olteni

Clubul din Bănie le va oferi acces gratuit suporterilor la această partidă, în baza biletului pe care aceștia trebuie să-l aibă în posesie.

În schimb, aceștia sunt îndemnați să aduc la stadion o pereche de ghetuțe, prin care să vină în ajutorul copiilor din zonă, pentru această iarnă.

„Încălțăm copiii Olteniei. Împreună! Împotriva CFR Cluj, duminică, Știința deschide porțile pentru toți suporterii — intrare liberă, pe baza biletului revendicat online sau de la case.

Tot ce cerem în schimb este ceva ce poate schimba o iarnă pentru copiii cu nevoi din Oltenia: o pereche de ghetuțe noi, lăsată în locurile special amenajate la porțile de acces ale «Vulcanului».

Universitatea Craiova și Fundația Zurli le vor duce mai departe copiilor din Oltenia care au cu adevărat nevoie de ele.

Noi dăm fotbalul. Voi dați căldura. Împreună dăm speranță!”, a transmis clubul pe pagina de Facebook.

Citește și

Cupa Romaniei 21:00 Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA Citește mai mult Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA

VIDEO: cele mai noi imagini din sport