U-BT Cluj, victorie clară Ardelenii au făcut spectacol în  EuroCup
Baschet

U-BT Cluj, victorie clară Ardelenii au făcut spectacol în EuroCup

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.11.2025, ora 11:14
alt-text Actualizat: 13.11.2025, ora 11:14
  • U-BT Cluj Napoca a învins-o pe Baxi Manresa, scor 110-86, în runda #7 din EuroCup.
  • Alb-negrii au controlat jocul de la început până la final.

Gazdele au controlat partida din startul meciului, după „tripla” lui Karel Guzman. În ciuda încercărilor lui Manresa de a reveni prin triplele lui Reyes și Obasohan, primul sfert s-a încheiat 30-24 pentru Cluj.

Culisele renașterii lui Dennis Man GOLAZO.ro a aflat  ce s-a întâmplat la Eindhoven, când extrema naționalei s-a redescoperit
Citește și
Culisele renașterii lui Dennis Man GOLAZO.ro a aflat ce s-a întâmplat la Eindhoven, când extrema naționalei s-a redescoperit
Citește mai mult
Culisele renașterii lui Dennis Man GOLAZO.ro a aflat  ce s-a întâmplat la Eindhoven, când extrema naționalei s-a redescoperit

U-BT Cluj - Manresa 110-86. Ardelenii au obținut o victorie clară în EuroCup

În sfertul al doilea, oaspeții au încercat să reducă diferența, însă Daron Russell și colegii săi au menținut avantajul, intrând la pauză cu 57-41.

Manresa a redus diferența până la 59-53, însă elevii lui Silvășan au răspuns rapid, iar la finalul sfertului trei scorul era 82-67 pentru U-BT Cluj-Napoca.

În actul decisiv, Woodbury, Russell și Creek au dus scorul peste 100 de puncte, iar meciul s-a încheiat 110-86.

Woodbury a fost cel mai bun marcator al serii, cu 26 de puncte, urmat de Daron Russell cu 23 de puncte și Mitch Creek cu 14 puncte

„Mă bucur mult că am reușit să fac un meci bun. Colegii mei și antrenorii au avut încredere în mine, așa că este o mare victorie pentru echipă.

Evident, clasamentul este strâns și fiecare meci contează în EuroCup, așa că această victorie este și mai importantă pentru echipă” a declarat Woodbury, conform u-bt.ro.

Ardelenii au fost nevoiți să joace în deplasare, la Turda, deși era un meci „acasă”. BT Arena a fost ocupată de concertele dirijorului Andre Rieu.

Cu toate acestea, clujenii au avut parte de susținerea a aproape 3.000 de fani prezenți la meci.

Mihai Silvășan: „Am avut momente în care am arătat așa cum mi-am imaginat în vară”

Antrenorul echipei a comentat a patra victorie a clujenilor, prin care aceștia au ajuns la un procentaj de 0,571 și ocupă locul 4 în clasament.

„Evident, se simte bine când câștigi în acest mod. Felicitări băieților mei, și-au făcut treaba la cel mai înalt nivel. Am jucat, de asemenea, foarte bine în apărare, chiar dacă am primit 86 de puncte, dar cred că faza defensivă a fost cea care ne-a oferit multe oportunități de a înscrie în tranziție, în primele secunde ale atacurilor.

Legat de stilul de joc în viteză, am avut multe momente și multe meciuri în care am arătat așa cum mi-am imaginat în vară.

În primul rând, trebuie să ai jucătorii capabili să facă acest lucru și noi cred că îi avem în acest moment, însă este vorba și de mentalitatea și atitudinea pe care trebuie să le avem”

Am marcat 110 puncte, însă să nu uităm că suntem echipa cu cele mai multe puncte marcate pe meci, în EuroCup Mihai Silvășan

Pentru U-BT Cluj-Napoca urmează deplasarea în ABA League, la Studentski Centar, pe 14 noiembrie.

Săptămâna viitoare echipa va reveni în EuroCup, unde va primi vizita lui Hapoel Jerusalem, pe BTarena, pe 18 noiembrie.

Clasamentul în Grupa A din EuroCup

LocEchipaMeciuriProcentaj
1Bahcesehir Koleji70.857
2Hapoel Jerusalem70.714
3Cedevita Olimpija70.714
4U-BT Cluj Napoca70.571
5Venezia70.429
6Slask Wroclaw70.429
7Neptunas70.429
8Baxi Manresa70.429
9Aris70.429
10Hamburg70.000

VIDEO: Rezumatul partidei U-BT Cluj - Manresa 110-86

Citește și

Ioan Varga, executat silit! Proprietatea de 4 milioane de euro a patronului de la CFR Cluj a fost scoasă la licitație
Superliga
09:52
Ioan Varga, executat silit! Proprietatea de 4 milioane de euro a patronului de la CFR Cluj a fost scoasă la licitație
Citește mai mult
Ioan Varga, executat silit! Proprietatea de 4 milioane de euro a patronului de la CFR Cluj a fost scoasă la licitație
„Tricolorii” pe care se bazează Petrescu Tehnicianul, înainte de meciul decisiv cu Bosnia: „Ei pot să facă diferența . Să sperăm la locul 1!”
Nationala
09:25
„Tricolorii” pe care se bazează Petrescu Tehnicianul, înainte de meciul decisiv cu Bosnia: „Ei pot să facă diferența. Să sperăm la locul 1!”
Citește mai mult
„Tricolorii” pe care se bazează Petrescu Tehnicianul, înainte de meciul decisiv cu Bosnia: „Ei pot să facă diferența . Să sperăm la locul 1!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
baschet FIBA Eurocup u bt cluj napoca mihai silvasan baxi manresa
Știrile zilei din sport
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Special
11:03
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Citește mai mult
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Gimnastica
10:45
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Citește mai mult
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
Campionate
10:19
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
Citește mai mult
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
„E un plus pentru noi”  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?”
Superliga
13.11
„E un plus pentru noi” Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB: „De ce nu?”
Citește mai mult
„E un plus pentru noi”  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:12
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă”
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București,  Nețoiu intră în treabă , când el, de fapt, doar se află în treabă”
14:55
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
14:00
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko. Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
14:36
„Am ajuns să întreb AI-ul” Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
„Am ajuns să întreb AI-ul”  Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Top stiri din sport
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Superliga
13.11
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Citește mai mult
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Nationala
13.11
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Citește mai mult
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Nationala
13.11
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Citește mai mult
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Nationala
13.11
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Citește mai mult
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 16 rapid 11 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
14.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share