U-BT Cluj, victorie clară Ardelenii au făcut spectacol în  EuroCup

U-BT Cluj Napoca a învins-o pe Baxi Manresa, scor 110-86, în runda #7 din EuroCup.

Alb-negrii au controlat jocul de la început până la final.

Gazdele au controlat partida din startul meciului, după „tripla” lui Karel Guzman. În ciuda încercărilor lui Manresa de a reveni prin triplele lui Reyes și Obasohan, primul sfert s-a încheiat 30-24 pentru Cluj.

U-BT Cluj - Manresa 110-86 . Ardelenii au obținut o victorie clară în EuroCup

În sfertul al doilea, oaspeții au încercat să reducă diferența, însă Daron Russell și colegii săi au menținut avantajul, intrând la pauză cu 57-41.

Manresa a redus diferența până la 59-53, însă elevii lui Silvășan au răspuns rapid, iar la finalul sfertului trei scorul era 82-67 pentru U-BT Cluj-Napoca.

În actul decisiv, Woodbury, Russell și Creek au dus scorul peste 100 de puncte, iar meciul s-a încheiat 110-86.

Woodbury a fost cel mai bun marcator al serii, cu 26 de puncte, urmat de Daron Russell cu 23 de puncte și Mitch Creek cu 14 puncte

„Mă bucur mult că am reușit să fac un meci bun. Colegii mei și antrenorii au avut încredere în mine, așa că este o mare victorie pentru echipă.

Evident, clasamentul este strâns și fiecare meci contează în EuroCup, așa că această victorie este și mai importantă pentru echipă” a declarat Woodbury, conform u-bt.ro.

Ardelenii au fost nevoiți să joace în deplasare, la Turda, deși era un meci „acasă”. BT Arena a fost ocupată de concertele dirijorului Andre Rieu.

Cu toate acestea, clujenii au avut parte de susținerea a aproape 3.000 de fani prezenți la meci.

Mihai Silvășan: „Am avut momente în care am arătat așa cum mi-am imaginat în vară”

Antrenorul echipei a comentat a patra victorie a clujenilor, prin care aceștia au ajuns la un procentaj de 0,571 și ocupă locul 4 în clasament.

„Evident, se simte bine când câștigi în acest mod. Felicitări băieților mei, și-au făcut treaba la cel mai înalt nivel. Am jucat, de asemenea, foarte bine în apărare, chiar dacă am primit 86 de puncte, dar cred că faza defensivă a fost cea care ne-a oferit multe oportunități de a înscrie în tranziție, în primele secunde ale atacurilor.

Legat de stilul de joc în viteză, am avut multe momente și multe meciuri în care am arătat așa cum mi-am imaginat în vară.

În primul rând, trebuie să ai jucătorii capabili să facă acest lucru și noi cred că îi avem în acest moment, însă este vorba și de mentalitatea și atitudinea pe care trebuie să le avem”

Am marcat 110 puncte, însă să nu uităm că suntem echipa cu cele mai multe puncte marcate pe meci, în EuroCup Mihai Silvășan

Pentru U-BT Cluj-Napoca urmează deplasarea în ABA League, la Studentski Centar, pe 14 noiembrie.

Săptămâna viitoare echipa va reveni în EuroCup, unde va primi vizita lui Hapoel Jerusalem, pe BTarena, pe 18 noiembrie.

Clasamentul în Grupa A din EuroCup

Loc Echipa Meciuri Procentaj 1 Bahcesehir Koleji 7 0.857 2 Hapoel Jerusalem 7 0.714 3 Cedevita Olimpija 7 0.714 4 U-BT Cluj Napoca 7 0.571 5 Venezia 7 0.429 6 Slask Wroclaw 7 0.429 7 Neptunas 7 0.429 8 Baxi Manresa 7 0.429 9 Aris 7 0.429 10 Hamburg 7 0.000

VIDEO: Rezumatul partidei U-BT Cluj - Manresa 110-86

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport