„Un tur de forță” Cum a catalogat David Gerard grupa României de la Cupa Mondială 2027: „Este o provocare”

David Gerard FOTO: SportPictures
Rugby

Gabriel Neagu
Publicat: 04.12.2025, ora 10:49
Actualizat: 04.12.2025, ora 10:53
  • David Gerard (48 de ani), selecționerul naționalei de rugby a României, a analizat grupa „stejarilor” de la Cupa Mondială din 2027.
  • Fostul campion din TOP 14 crede că România trebuie să înceapă să se pregătească pentru turneul final, pentru a putea emite pretenții.

România va întâlni, la Cupa Mondială, Africa de Sud, campioana mondială en-titre, Georgia, una dintre cele mai puternice echipe ale turneului, și Italia.

David Gerard, despre grupa României de la Cupa Mondială 2027: „Poate cea mai dificilă”

După ce a aflat adversarele României de la turneul final din Australia, selecționerul „stejarilor” a catalogat grupa ca fiind una dintre cele mai dificile din competiție:

Să joci cu campioana mondială este un tur de forţă, este o grupă dificilă, poate cea mai dificilă de la Cupa Mondială.

Este o provocare imensă să faci parte din această grupă, dar dacă vrem să visăm la mai mult trebuie să dăm maximum în următorii doi ani pentru a ne pregăti ca să fim cât mai competitivi”, a spus David Gerard, selecționerul României, potrivit rugbyromania.ro.

În optimile de finală se vor califica echipele de pe locurile 1 și 2 din fiecare grupă, plus patru dintre cele mai bune echipe de pe locul 3.

Astfel, România va avea nevoie de o victorie și un esaveraj (n.r. diferența dintre punctele înscrise și cele primite la rugby) avantajos pentru a reuși calificarea în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale.

Cele 52 de meciuri ale turneului final se vor disputa în orașele Adelaide, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth, Sydney și Townsville.

România și complexul grupelor de la Mondiale

De la prima participare la Cupa Mondială, în 1987, România nu s-a calificat niciodată în fazele eliminatorii ale competiției.

„Stejarii” au oscilat între un record negativ absolut sau o victorie în faza grupelor.

În trei ediții ale Cupei Mondiale de Rugby, România nu a obținut nicio victorie: 1995 (Africa de Sud), 2011 (Noua Zeelandă) și ultima ediție disputată, 2023 (Franța).

Cum a reușit România calificarea la Cupa Mondială 2027

România a obţinut biletele pentru CM 2027 prin parcursul bun de la Campionatul European de Rugby 2025.

„Stejarii” au câştigat partida decisivă împotriva Belgiei, în deplasare, la Mons, scor 31-14 și s-au calificat matematic la Mondial.

În cadrul turneului european, elevii lui David Gerard au cucerit medalia de bronz după ce au învins Portugalia, scor 21-7 (18-0), la Lisabona.

