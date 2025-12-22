Talpan iese la atac Juristul a tunat după ce a fost ignorat la Gala Steaua: „Nedrept” + Acuzații de mușamalizare: „Trebuie demis!”
Florin Talpan/ Foto: Facebook
Liga 2

Talpan iese la atac Juristul a tunat după ce a fost ignorat la Gala Steaua: „Nedrept” + Acuzații de mușamalizare: „Trebuie demis!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.12.2025, ora 15:51
alt-text Actualizat: 22.12.2025, ora 17:12
  • Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua, s-a declarat iritat de faptul că nu a fost premiat la Gala CSA Steaua pentru efortul depus în dosarul privind marca și palmaresul clubului.
  • Totodată, Talpan a făcut și acuzații grave la adresa unui general din Corpul de Control al Ministerului Apărării Naționale (MApN) și cere demiterea urgentă a acestuia.

În urmă cu trei zile, CSA Steaua şi-a premiat sportivii într-o gală care a avut loc la Cercul Militar din București.

Ce s-a întâmplat între Alcaraz și Ferrero? Noi detalii despre despărțirea care a uimit lumea tenisului » Cine l-ar putea antrena pe liderul mondial
Citește și
Ce s-a întâmplat între Alcaraz și Ferrero? Noi detalii despre despărțirea care a uimit lumea tenisului » Cine l-ar putea antrena pe liderul mondial
Citește mai mult
Ce s-a întâmplat între Alcaraz și Ferrero? Noi detalii despre despărțirea care a uimit lumea tenisului » Cine l-ar putea antrena pe liderul mondial

Florin Talpan a răbufnit: „Nu mi-au fost recunoscute meritele”

Florin Talpan susține că se aștepta să primească și el o distincție pentru eforturile pe care le-a dus în „războiul” cu FCSB, însă a fost ignorat, lucru care l-a deranjat la culme.

Juristul de la CSA Steaua s-a dezlănțuit într-o amplă postare pe rețelele de socializare, în care acuză că meritele sale nu au fost apreciate.

„Munca mea a fost esenţială pentru păstrarea şi promovarea istoriei clubului. În ultimele şase luni am câştigat două dosare foarte importante la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie obţinând două decizii definitive foarte relevante pentru Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti (palmares si marca).

Este nedrept că, la festivitatea de sfârșit de an, nu mi-au fost recunoscute meritele, nu am primit nici măcar o plachetă (deși alții care nu au avut rezultatele mele au primit), în continuare nu primesc sporul de 50 % pentru lucrări de excepție deși fără implicarea mea directă astăzi nu s-ar mai fi discutat despre numele, marca și palmaresul «Steaua București».

Această recunoaștere nu reprezintă doar apreciere personală, ci o reflectare corectă a contribuției mele reale la istoria și identitatea clubului”, a tunat Talpan.

Florin Talpan: „Generalul Antip Adrian trebuie demis”

Talpan și-a continuat atacul și a cerut demiterea generalului Antip Adrian, șeful Corpului de Control din cadrul Ministerului Apărării, care, în opinia sa, ar fi mușamalizat multe nereguli întâmplate la clubul din Ghencea.

„Doresc de asemenea să aduc la cunoştinţa opiniei publice faptul că situaţia din cadrul Clubului Sportiv al Armatei «Steaua Bucureşti» este extrem de gravă.

Am transmis mai multe memorii cu înscrisuri relevante către Preşedintele României şi către Ministrul Apărării Naţionale, care au fost înaintate şefului Corpului de Control, generalul Antip Adrian.

Acest general a participat anterior la alte controale la club şi acesta a muşamalizat toate neregulile pe care le-am sesizat şi care au fost constatate. Din păcate, din data de 13 octombrie 2025 nu am primit niciun răspuns din partea sa.

În schimb, acesta tot pe mine mă controlează (solicită chitanţele mele personale, inclusiv deconturi pentru medicamente sau servicii turistice), în loc să se ocupe de probleme reale şi grave ale clubului, cum ar fi pierderea unor suprafeţe de teren, afectarea patrimoniului clubului, retrogradarea echipei de handbal în Liga a II-a, (deşi secţia de handbal a avut al doilea buget dintre toate echipele din campionat), precum şi verificarea detaşărilor unor ofiţeri şi subofiţeri, care ar fi avut loc cu complicitatea unor generali şi înalţi demnitari din minister.

De asemenea, este inadmisibil ca bucătarul de la stadion să fi beneficiat de sporul de «lucrări de excepţie», inadmisibil ca doamna maior de la personal (pensionată anul trecut, si care nu avea nici un rezultat remarcabil pentru statul român) să fi beneficiat de spor pentru lucrări de excepţie, în urma intervenţiei Secretarului de stat Bachide Eduard, şi a altora, în condiţiile în care problemele majore ale clubului rămân nerezolvate.

Situaţia nu mai poate fi ignorată! Muşamalizarea neregulilor şi cererea de documente personale în locul verificării problemelor reale, arată clar din această conduită că generalul Antip Adrian nu mai are ce căuta la conducerea Corpului de Control şi trebuie demis.

Cer public demiterea imediată a generalului de brigadă Adrian Antip deoarece a muşamalizat în trecut problemele grave existente la club, lucru pe care vrea să îl facă şi acum.

De aceste probleme nu este străin nici secretarul de Stat Bachide Eduard care niciodată nu a apreciat munca mea, a refuzat să îmi acorde acest spor de lucrări de excepţie de 50%, în condiţiile in care am avut cele mai remarcabile rezultate pentru club şi istoria clubului, iar din acest motiv dar şi pentru lipsa de performanţă a clubului, consider ca şi acesta trebuie să fie demis!” se mai arată în postarea lui Talpan.

Citește și

„Ce rușine, ce mizerie” Samuilă, cea mai dură reacție după decizia ciudată de la gala CSA Steaua: „Ce pată pe istoria acestui club imens”
Liga 2
22:13
„Ce rușine, ce mizerie” Samuilă, cea mai dură reacție după decizia ciudată de la gala CSA Steaua: „Ce pată pe istoria acestui club imens”
Citește mai mult
„Ce rușine, ce mizerie” Samuilă, cea mai dură reacție după decizia ciudată de la gala CSA Steaua: „Ce pată pe istoria acestui club imens”
Talpan nu se oprește Juristul Stelei a depus memorii la UEFA și FIFA: „Să excludă echipele românești, inclusiv naționala!” + amenință și forurile europene cu tribunal
Superliga
21:48
Talpan nu se oprește Juristul Stelei a depus memorii la UEFA și FIFA: „Să excludă echipele românești, inclusiv naționala!” + amenință și forurile europene cu tribunal
Citește mai mult
Talpan nu se oprește Juristul Stelei a depus memorii la UEFA și FIFA: „Să excludă echipele românești, inclusiv naționala!” + amenință și forurile europene cu tribunal

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
liga 2 steaua bucuresti demisie CSA Steaua florin talpan
Știrile zilei din sport
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
Superliga
22.12
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
Citește mai mult
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
Schimbări de trupe la Dinamo Ce jucători caută „câinii” + Ce se va întâmpla cu tinerii din lot
Superliga
22.12
Schimbări de trupe la Dinamo Ce jucători caută „câinii” + Ce se va întâmpla cu tinerii din lot
Citește mai mult
Schimbări de trupe la Dinamo Ce jucători caută „câinii” + Ce se va întâmpla cu tinerii din lot
Surpriză pe piața media: Mondialul va fi și la TVR? GOLAZO.ro are informații că Antena 1 a deschis discuții cu postul public pentru a-i sublicenția o parte din meciuri
Media
22.12
Surpriză pe piața media: Mondialul va fi și la TVR? GOLAZO.ro are informații că Antena 1 a deschis discuții cu postul public pentru a-i sublicenția o parte din meciuri
Citește mai mult
Surpriză pe piața media: Mondialul va fi și la TVR? GOLAZO.ro are informații că Antena 1 a deschis discuții cu postul public pentru a-i sublicenția o parte din meciuri
MM Stoica, reacție iresponsabilă FOTO. Ce a spus în direct la TV după scandalul făcut de Bîrligea cu Rapid: „Sunt bărbați, ce-ați vrea să facă?”
Campionate
22.12
MM Stoica, reacție iresponsabilă FOTO. Ce a spus în direct la TV după scandalul făcut de Bîrligea cu Rapid: „Sunt bărbați, ce-ați vrea să facă?”
Citește mai mult
MM Stoica, reacție iresponsabilă FOTO. Ce a spus în direct la TV după scandalul făcut de Bîrligea cu Rapid: „Sunt bărbați, ce-ați vrea să facă?”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:09
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
22:30
„Dacă m-ar lăsa să hotărăsc eu...” MM Stoica, noi detalii despre transferuri + revenire surpriză la FCSB
„Dacă m-ar lăsa să hotărăsc eu...” MM Stoica, noi detalii despre transferuri + revenire surpriză la FCSB
22:48
„De ce mă întrebi asta?” Coelho s-a enervat după ce a dus Craiova pe primul loc
„De ce mă întrebi asta?” Coelho s-a enervat după ce a dus Craiova pe primul loc
22:53
„N-am trăit așa umilință” Robert Ilyes și-a făcut praf jucătorii după eșecul rușinos cu Craiova: „Neputință, dar nici n-au vrut!”
„N-am trăit așa umilință” Robert Ilyes și-a făcut praf jucătorii după eșecul rușinos cu Craiova: „Neputință, dar nici n-au vrut!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Top stiri din sport
Primele schimbări Victor Angelescu, depre planul Rapidului: „Nu ne vom opune. Vom vedea cine pleacă”
Superliga
22.12
Primele schimbări Victor Angelescu, depre planul Rapidului: „Nu ne vom opune. Vom vedea cine pleacă”
Citește mai mult
Primele schimbări Victor Angelescu, depre planul Rapidului: „Nu ne vom opune. Vom vedea cine pleacă”
„Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB” Denis Alibec a rupt tăcerea: „Nu regret nimic, dar am venit pentru altceva” + ce spune despre un transfer la Rapid
Superliga
22.12
„Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB” Denis Alibec a rupt tăcerea: „Nu regret nimic, dar am venit pentru altceva” + ce spune despre un transfer la Rapid
Citește mai mult
„Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB” Denis Alibec a rupt tăcerea: „Nu regret nimic, dar am venit pentru altceva” + ce spune despre un transfer la Rapid
„Turcii sunt foarte siguri că se califică”  Denis Drăguș, dezvăluiri din Turcia despre barajul pentru CM 2026: „Au așa o atitudine de superioritate”
Superliga
22.12
„Turcii sunt foarte siguri că se califică” Denis Drăguș, dezvăluiri din Turcia despre barajul pentru CM 2026: „Au așa o atitudine de superioritate”
Citește mai mult
„Turcii sunt foarte siguri că se califică”  Denis Drăguș, dezvăluiri din Turcia despre barajul pentru CM 2026: „Au așa o atitudine de superioritate”
Procesul Ultra FCSB - CSA Steaua Condamnări, achitări și daune morale pentru steagul Tornado capturat cu violență
Diverse
22.12
Procesul Ultra FCSB - CSA Steaua Condamnări, achitări și daune morale pentru steagul Tornado capturat cu violență
Citește mai mult
Procesul Ultra FCSB - CSA Steaua Condamnări, achitări și daune morale pentru steagul Tornado capturat cu violență

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 32 rapid 42 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share