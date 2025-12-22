Talpan iese la atac Juristul a tunat după ce a fost ignorat la Gala Steaua: „Nedrept” + Acuzații de mușamalizare: „Trebuie demis!”

Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua , s-a declarat iritat de faptul că nu a fost premiat la Gala CSA Steaua pentru efortul depus în dosarul privind marca și palmaresul clubului.

În urmă cu trei zile, CSA Steaua şi-a premiat sportivii într-o gală care a avut loc la Cercul Militar din București.

Florin Talpan a răbufnit: „Nu mi-au fost recunoscute meritele”

Florin Talpan susține că se aștepta să primească și el o distincție pentru eforturile pe care le-a dus în „războiul” cu FCSB, însă a fost ignorat, lucru care l-a deranjat la culme.

Juristul de la CSA Steaua s-a dezlănțuit într-o amplă postare pe rețelele de socializare, în care acuză că meritele sale nu au fost apreciate.

„Munca mea a fost esenţială pentru păstrarea şi promovarea istoriei clubului. În ultimele şase luni am câştigat două dosare foarte importante la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie obţinând două decizii definitive foarte relevante pentru Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti (palmares si marca).

Este nedrept că, la festivitatea de sfârșit de an, nu mi-au fost recunoscute meritele, nu am primit nici măcar o plachetă (deși alții care nu au avut rezultatele mele au primit), în continuare nu primesc sporul de 50 % pentru lucrări de excepție deși fără implicarea mea directă astăzi nu s-ar mai fi discutat despre numele, marca și palmaresul «Steaua București».

Această recunoaștere nu reprezintă doar apreciere personală, ci o reflectare corectă a contribuției mele reale la istoria și identitatea clubului”, a tunat Talpan.

Florin Talpan: „Generalul Antip Adrian trebuie demis”

Talpan și-a continuat atacul și a cerut demiterea generalului Antip Adrian, șeful Corpului de Control din cadrul Ministerului Apărării, care, în opinia sa, ar fi mușamalizat multe nereguli întâmplate la clubul din Ghencea.

„Doresc de asemenea să aduc la cunoştinţa opiniei publice faptul că situaţia din cadrul Clubului Sportiv al Armatei «Steaua Bucureşti» este extrem de gravă.

Am transmis mai multe memorii cu înscrisuri relevante către Preşedintele României şi către Ministrul Apărării Naţionale, care au fost înaintate şefului Corpului de Control, generalul Antip Adrian.

Acest general a participat anterior la alte controale la club şi acesta a muşamalizat toate neregulile pe care le-am sesizat şi care au fost constatate. Din păcate, din data de 13 octombrie 2025 nu am primit niciun răspuns din partea sa.

În schimb, acesta tot pe mine mă controlează (solicită chitanţele mele personale, inclusiv deconturi pentru medicamente sau servicii turistice), în loc să se ocupe de probleme reale şi grave ale clubului, cum ar fi pierderea unor suprafeţe de teren, afectarea patrimoniului clubului, retrogradarea echipei de handbal în Liga a II-a, (deşi secţia de handbal a avut al doilea buget dintre toate echipele din campionat), precum şi verificarea detaşărilor unor ofiţeri şi subofiţeri, care ar fi avut loc cu complicitatea unor generali şi înalţi demnitari din minister.

De asemenea, este inadmisibil ca bucătarul de la stadion să fi beneficiat de sporul de «lucrări de excepţie», inadmisibil ca doamna maior de la personal (pensionată anul trecut, si care nu avea nici un rezultat remarcabil pentru statul român) să fi beneficiat de spor pentru lucrări de excepţie, în urma intervenţiei Secretarului de stat Bachide Eduard, şi a altora, în condiţiile în care problemele majore ale clubului rămân nerezolvate.

Situaţia nu mai poate fi ignorată! Muşamalizarea neregulilor şi cererea de documente personale în locul verificării problemelor reale, arată clar din această conduită că generalul Antip Adrian nu mai are ce căuta la conducerea Corpului de Control şi trebuie demis.

Cer public demiterea imediată a generalului de brigadă Adrian Antip deoarece a muşamalizat în trecut problemele grave existente la club, lucru pe care vrea să îl facă şi acum.

De aceste probleme nu este străin nici secretarul de Stat Bachide Eduard care niciodată nu a apreciat munca mea, a refuzat să îmi acorde acest spor de lucrări de excepţie de 50%, în condiţiile in care am avut cele mai remarcabile rezultate pentru club şi istoria clubului, iar din acest motiv dar şi pentru lipsa de performanţă a clubului, consider ca şi acesta trebuie să fie demis!” se mai arată în postarea lui Talpan.

