FCSB, accidentare de ultimă oră Jucătorul nu va face deplasarea la Zagreb, pentru meciul din Europa League! +14 foto
Vlad Chiricheș
Europa League

FCSB, accidentare de ultimă oră Jucătorul nu va face deplasarea la Zagreb, pentru meciul din Europa League!

alt-text Publicat: 21.01.2026, ora 00:05
alt-text Actualizat: 21.01.2026, ora 11:55
  • FCSB joacă joi la Zagreb, de la ora 22:00, în grupa XXL din Europa League
  • Meciul Dinamo Zagreb - FCSB din etapa #7 e liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Elias Charalambous va avea o absență importantă la meciul din Croația.

GOLAZO.ro a aflat că Vlad Chiricheș, 36 de ani, nu va face deplasarea cu echipa miercuri, din cauza unei probleme de ultimă oră.

Experimentatul fotbalist al campioanei s-a accidentat la spate și a devenit indisponibil pentru duelul european.

De la formația roș-albastră vor mai lipsi noile achiziții, Ofri Arad și Andre Duarte, deoarece UEFA nu permite modificări pe listă până la finalul jocurilor de pe tabloul principal.

Cum ar putea arăta FCSB la Zagreb:

Târnovanu - Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic - Lixandru, Tănase - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

  • Partida din Croația împotriva celor de la Dinamo Zagreb este una foarte importantă pentru FCSB.
  • În cazul unui succes, șansele „roș-albaștrilor” de a trece în faza următoare a competiției vor crește considerabil.

Chiricheș, pe lista neagră la FCSB

Gigi Becali (67 de ani), patronul clubului FCSB, a declarat că vrea să-i rezilieze contractul lui Vlad Chiricheș (36 de ani).

„Eu vreau un mijlocaș șesar, care se duce și tamponează adversarul, câștigă mingea, deposedează și dă pasă. Nu care stă la alibi acolo: «Stai că știu eu să stau aici», n-am nevoie de așa ceva. Ca atare, i-am spus lui MM: «Bă, Mihai, spune-i lui Chiri (n.r. - Chiricheș), hai să încetăm».

Că vreau să iau jucător acolo. Oricum nu o să fie pe listă, că avem nevoie să punem alt jucător pe listă. Nu mai poate. Vreau să reziliem contractul, că oricum nu o să fie pe listă”, a declarat Gigi Becali pe 18 ianuarie, conform fanatik.ro.

Decizia finanțatorului vine după înfrângerea campioanei cu FC Argeș, scor 0-1, Chiricheș fiind unul dintre vinovați pentru golul primit.

În partida de la Mioveni contra celor de la FC Argeș, Vlad Chiricheș a greșit decisiv la golul marcat de Yanis Pîrvu, din minutul 28.

Mihai Toma i-a trimis o pasă slabă lui Chiricheș, iar acesta nu a reușit să o intercepteze. Mingea a fost deviată până să ajungă la el, de Robert Moldoveanu. Acesta i-a pasat lui Yanis Pîrvu, care l-a învins pe Târnovanu cu un șut plasat perfect.

Golul marcat de Yanis Pîrvu în partida FC Argeș - FCSB, în runda #22 din Superliga. Foto: Captură, Prima Sport
Golul marcat de Yanis Pîrvu în partida FC Argeș - FCSB, în runda #22 din Superliga. Foto: Captură, Prima Sport

FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Dinamo Zagreb

Cei care vor să facă deplasarea pentru a o susține pe FCSB trebuie să achite 20 de euro (102 lei) pentru un bilet.

„Biletele destinate suporterilor noștri la meciul cu GNK Dinamo Zagreb, din UEFA Europa League (22 ianuarie, ora locală 21:00, Zagreb) pot fi achiziționate online accesând link-ul din zona de comentarii.

Prețul unui bilet este de 20 Euro. Menționăm faptul că trebuie să vă creați un cont pentru a avea acces la bilete.

Pentru a veni în sprijinul suporterilor din București, FCSB și Peluza Nord 1995 vor pune la dispoziție bilete luni și marți, între orele 10:00 și 18:00, în incinta magazinfcsb.ro, pe Strada Progresului 134-138.

Vă mulțumim și vă așteptăm alături de noi!”, a transmis FCSB pe Facebook, marți.

