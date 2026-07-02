Tragedie după eliminarea de la CM 2026 Reacția șocată a selecționerului, după ce ofițerul de presă a anunțat subit moartea tatălui său

Sebastien Desabre (49 de ani), selecționerul RD Congo, a fost surprins de decizia ofițerului de presă de a anunța public moartea tatălui său la conferința de presă de la finalul meciului din 16-imile Campionatului Mondial, 1-2 cu Anglia.

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RD Congo a fost foarte aproape de a produce un nou șoc la turneul final.

Africanii au condus Anglia aproape tot meciul, după golul marcat rapid de Cinpenga ('7), însă vicecampioana Europei a revenit pe finalul partidei și s-a impus grație „dublei” lui Harry Kane ('75 și '86)

Selecționerul RD Congo a aflat de moartea tatălui său la conferința de presă

La conferința de presă de la finalul partidei desfășurate la Atlanta, Sebastien Desabre a fost luat prin surprindere de ofițerul de presă al naționalei congoleze. Acesta a anunțat de față cu toți jurnaliștii că tatăl selecționerului a decedat.

„Dorim să anunțăm că antrenorul și-a pierdut tatăl. Prin urmare, îi transmitem cele mai sincere condoleanțe”, a transmis ofițerul de presă al RD Congo, citat de marca.com.

Desabre s-a uitat extrem de șocat spre responsabilul de comunicare al delegației „leoparzilor”.

Antrenorul francez a spus „Mulțumesc”, s-a ridicat de pe scaun și a părăsit conferința.

Sebastien Desabre: „Anglia a trebuit să apele la cel mai bun atacant din lume”

Înainte de acest moment neobișnuit, Desabre a analizat evoluția evoluția elevilor săi și a vorbit la superlativ de Harry Kane, eroul Angliei.

„Am folosit un al treilea sistem și a funcționat bine. Sistemul 3-5-2 a mers destul de bine, mai ales în faza ofensivă.

Am creat ocazii care au pus Anglia în dificultate. Ei au fost nevoiți să apeleze la cel mai bun atacant din lume pentru a reveni în meci. Am făcut ce trebuia și am fost aproape. Acest lucru reprezintă, în sine, o victorie.

Când reprezinți echipa națională a țării tale, trebuie să dai tot ce ai mai bun, iar astăzi (n.r. - miercuri) toată lumea a văzut că fotbalul congolez a atins un nivel bun.

Suntem dezamăgiți că am fost eliminați. Am marcat 5 goluri și am primit 5. Am jucat împotriva a patru echipe (Columbia, Portugalia, Uzbekistan și Anglia) care se află mult mai sus în clasamentul mondial”, a declarat Desabre.

🌍⚽️C’est comme que le Coach Sébastien Desabre a appris la disparition de son père ! #Mondial2026 #Desabre #RDC 🇨🇩 pic.twitter.com/P3ktvOajNo — Jenovic Mbowa (@jenovicmbowa1) July 1, 2026

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