„Anulați-l! E politic!” Atac la Infantino și Trump. Membru al Comitetului Executiv UEFA cere desființarea Premiului FIFA pentru Pace
alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 08:22
alt-text Actualizat: 29.04.2026, ora 08:23
  • Lise Klaveness, președinta federației norvegiene, o voce puternică la UEFA, nu acceptă premiul creat de Gianni Infantino la FIFA pentru a-l mulțumi pe Donald Trump înaintea Campionatului Mondial. 

Lise Klaveness e un nume pe care orice pasionat de fotbal din Norvegia îl cunoaște.

În vârstă de 45 de ani, fosta jucătoare cu 73 de selecții și 9 goluri pentru naționala Țării Fiordurilor a devenit președinta federației în martie 2022.

Klaveness nu mai vrea Premiul FIFA pentru Pace

De atunci, vocea sa e tot mai puternică în Europa și în lume, protestând împotriva neregulilor din sport. Mai ales după ce a fost aleasă membră în Comitetul Executiv UEFA.

Înaintea congresului FIFA, programat joi, la Vancouver, Klaveness îl atacă pe președintele forului mondial, Gianni Infantino, și îi cere să renunțe la Premiul FIFA pentru Pace.

Lise Klaveness e de patru ani președinta forului norvegian. Foto: Imago

Premiu creat de Infantino anul trecut cu țintă precisă: Donald Trump l-a primit pe 5 decembrie, la tragerea la sorți a grupelor CM 2026, după ce Institutul Nobel i-a oferit Premiul pentru Pace politicienei venezuelene Maria Corina Machado.

Klaveness: „Îi lipsește legitimitatea și depășește în mod clar mandatul FIFA”

„Am criticat crearea acestui premiu. Nu avea niciun temei în congresul FIFA. Îi lipsește legitimitatea și depășește în mod clar mandatul FIFA.

Este grav că un premiu politic e creat fără niciun fundament”, a declarat oficialul nordic, potrivit presei norvegiene.

Institutul Nobel acordă deja Premiul pentru Pace și o face independent. Dacă nu ai instrumente foarte bune și experiență, asemenea premii devin politice Lise Klaveness, membră în Comitetul Executiv UEFA

Klaveness a sprijinit plângerea făcută de ONG-ul FairSquare contra lui Infantino, care va fi analizată la Comisia de Etică FIFA.

„Și federația noastră a trimis o scrisoare, cerând Comisiei de Etică să ia măsuri în urma acestei plângeri”.

