Sepsi a anunțat despărțirea de Mino Sota (30 de ani).

Mijlocașul japonez mai avea contract cu covăsnenii până în vara anului 2026.

Anunțul a fost făcut de Sepsi printr-un comunicat emis pe rețelele de socializare.

Mino Sota a plecat de la Sepsi

„Clubul Sepsi OSK anunță oficial despărțirea de mijlocașul japonez Mino Sota.

Sosind la Sfântu Gheorghe în vara anului 2024, Mino Sota a evoluat în 35 de meciuri oficiale în tricoul echipei noastre.

Îi mulțumim pentru contribuția adusă clubului și îi dorim mult succes în carieră!”, a anunțat Sepsi pe rețelele de socializare.

Înainte de a ajunge la Sepsi, niponul a mai evoluat în România pentru Metaloglobus și Hermannstadt.

Attila Hadnagy: „Din ce am înțeles, nu mai dorește să joace în România”

Attila Hadnagy, președintele celor de la Sepsi, a dezvăluit că după retrogradarea covăsenilor, Sota a decis că nu vrea să mai continue să joace în România și ar fi accepat o ofertă din Cipru.

„Ne-am despărțit de Mino Sota. Negocierile nu au fost dificile. Am înțeles că are o ofertă din Cipru, a renunțat la o parte din bani și asta a fost tot! Din ce am înțeles, nu mai dorește să joace în România”, a declarat Attila Hadnagy, potrivit liga2.ro

650.000 de euro este cota lui Mino Sota, potrivit transfermarkt.ro

