Serena, nemulțumită de decorațiunile din hotel Fosta tenismenă a fost taxată: „Extrem de nepoliticos”. Cu ce imagine au contrazis-o internauții
Serena Williams FOTO: Instagram - @serenawilliams
Serena, nemulțumită de decorațiunile din hotel Fosta tenismenă a fost taxată: „Extrem de nepoliticos”. Cu ce imagine au contrazis-o internauții

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 30.09.2025, ora 18:12
alt-text Actualizat: 30.09.2025, ora 18:12
  • Serena Williams (44 de ani), fostul lider WTA, a criticat decorațiunile hotelului în care a fost cazată la New York.

Serena Williams a rămas în atenția publică după ce s-a retras din circuitul WTA, în 2022.

Serena Williams, pe rețelele de socializare: „Nu se simte grozav”

Fostul lider WTA a zburat la New York pentru a fi alături de prietena ei Kim Kardashian, în momentul lansării noului brand asociat cu Nike.

Problemele au apărut când Serena Williams a ajuns la hotel. Fosta jucătoare de tenis a publicat un videoclip pe rețelele de socializare în care critică decorațiunile din holul hotelului în care era cazată, întrucât pot fi interpretate drept rasiste.

Ce părere avem despre bumbacul folosit ca decorațiune? Personal, pentru mine, nu e grozav”, a spus Serena Williams, pe InstaStory.

Sportiva a smuls o bucată de bumbac din decorațiune și a zis: „Se simte ca bilele de bumbac folosite la unghii, pentru acetonă”.

Reacțiile fanilor la postarea Serenei Williams

Părerile internauților au fost împărțite după ce Serena Williams a postat videoclipul:

  • „Are o conotație negativă (n.r. - bumbacul este asociat cu sclavia), dar până la urmă e tot o plantă”
  • „E un pic cam excentric. Nu e ideea mea despre un decor elegant, dar hei”
  • „Extrem de nepoliticos și de prost gust din partea ei (n.r. - Serenei Williams). Cine e ea să-l strice și apoi să-l batjocorească pe rețelele de socializare? Poate să se ducă dracului cu atitudinea asta”

Unii fani au readus în discuție o piesă artistică pe care fosta sportivă o are în casă, care conține de asemenea decorațiuni din bumbac: „Câtă ipocrizie!”.

Serena Williams prezentând sculptura din casă, pentru Architectural Digest Serena Williams prezentând sculptura din casă, pentru Architectural Digest
Serena Williams prezentând sculptura din casă, pentru Architectural Digest

În vila lor din Florida, Serena Williams și soțul ei, Alexis Ohanian, au o sculptură de Radcliffe Bailey intitulată „Monument pentru o promisiune”, pe care regretatul artist a creat-o în 2013, din obiecte de colecție legate de istoria afro-americană.

„Când intri, e ca și cum ai pătrunde într-o galerie de artă”, a declarat la vremea respectivă Serena despre sculptură. „Aceasta este partea mea preferată a casei. Este unică. N-am mai văzut niciodată așa ceva”.

Aceasta reprezintă un măgar care cară un cufăr, stând deasupra unei grămăjoare de bumbac:

FOTO instagram.com/alexisohanian FOTO instagram.com/alexisohanian
FOTO instagram.com/alexisohanian

Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
17:56
„Maximum 30 de zile” CNI, anunț important despre stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
16:35
Dan Udrea Opriți vănătoarea din Liga 1!
Dan Udrea Opriți vănătoarea din Liga 1!
16:58
Yamal, inspirat de Al Pacino Starul de la Barcelona nu simte presiunea meciului cu PSG: „Unii reacționează, alții eșuează”
Yamal, inspirat de Al Pacino Starul de la Barcelona nu simte presiunea meciului cu PSG: „Unii reacționează, alții eșuează”
16:10
Charalambous laudă Young Boys Ce a observat antrenorul de la FCSB la adversara din Europa League
Charalambous laudă Young Boys Ce a observat antrenorul de la FCSB la adversara din  Europa League
