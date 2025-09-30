Serena Williams (44 de ani), fostul lider WTA, a criticat decorațiunile hotelului în care a fost cazată la New York.

Serena Williams a rămas în atenția publică după ce s-a retras din circuitul WTA, în 2022.

Serena Williams, pe rețelele de socializare: „Nu se simte grozav”

Fostul lider WTA a zburat la New York pentru a fi alături de prietena ei Kim Kardashian, în momentul lansării noului brand asociat cu Nike.

Problemele au apărut când Serena Williams a ajuns la hotel. Fosta jucătoare de tenis a publicat un videoclip pe rețelele de socializare în care critică decorațiunile din holul hotelului în care era cazată, întrucât pot fi interpretate drept rasiste.

„ Ce părere avem despre bumbacul folosit ca decorațiune? Personal, pentru mine, nu e grozav ”, a spus Serena Williams, pe InstaStory.

Sportiva a smuls o bucată de bumbac din decorațiune și a zis: „Se simte ca bilele de bumbac folosite la unghii, pentru acetonă”.

Reacțiile fanilor la postarea Serenei Williams

Părerile internauților au fost împărțite după ce Serena Williams a postat videoclipul:

„Are o conotație negativă (n.r. - bumbacul este asociat cu sclavia), dar până la urmă e tot o plantă”

„E un pic cam excentric. Nu e ideea mea despre un decor elegant, dar hei”

„Extrem de nepoliticos și de prost gust din partea ei (n.r. - Serenei Williams). Cine e ea să-l strice și apoi să-l batjocorească pe rețelele de socializare? Poate să se ducă dracului cu atitudinea asta”

Unii fani au readus în discuție o piesă artistică pe care fosta sportivă o are în casă, care conține de asemenea decorațiuni din bumbac: „Câtă ipocrizie!”.

Serena Williams prezentând sculptura din casă, pentru Architectural Digest

În vila lor din Florida, Serena Williams și soțul ei, Alexis Ohanian, au o sculptură de Radcliffe Bailey intitulată „Monument pentru o promisiune”, pe care regretatul artist a creat-o în 2013, din obiecte de colecție legate de istoria afro-americană.

„Când intri, e ca și cum ai pătrunde într-o galerie de artă”, a declarat la vremea respectivă Serena despre sculptură. „Aceasta este partea mea preferată a casei. Este unică. N-am mai văzut niciodată așa ceva”.

Aceasta reprezintă un măgar care cară un cufăr, stând deasupra unei grămăjoare de bumbac:

FOTO instagram.com/alexisohanian

