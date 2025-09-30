- Jayson Papeau (29 de ani), fostul jucător al Rapidului, revine în Superliga, la o echipă care se află în prezent pe loc de play-off.
Papeau a plecat de la Rapid anul trecut, după 66 de meciuri în care a înscris șapte goluri și a oferit tot atâtea pase decisive. Ulterior, s-a transferat la Al-Markhiya, formație din liga a doua a Qatarului.
Jayson Papeau la Unirea Slobozia
Acum, fotbalistul a semnat cu Unirea Slobozia și va ajunge joi în țară, unde va alătura lotului pregătit de Andrei Prepeliță.
Transferul a fost confirmat oficial de Marian Nohai, directorul sportiv al Unirii Slobozia.
„De 3 săptămâni am discutat. Luni a semnat, totul e parafat, îl așteptăm joi să vină în țară.
A contat mult în alegerea lui situația noastră actuală din campionat”, a spus Nohai, conform gsp.ro.
În Qatar, Papeau a jucat 14 meciuri, în care a marcat șapte goluri și a oferit trei pase decisive.
De-a lungul carierei, Papeau a mai evoluat pentru Chambly Oise, Amiens, Warta Poznan, Sainte-Genevieve.
Unirea Slobozia traversează un moment excelent în doar al doilea an în Superliga din istoria clubului: după 11 etape, ocupă locul 6, cu 18 puncte.
Următoarele cinci meciuri pe care le va juca Unirea Slobozia în Superliga:
- 3 octombrie: Unirea Slobozia - Dinamo
- 18 octombrie: U Craiova - Unirea Slobozia
- 25 octombrie: Rapid - Unirea Slobozia
- 1 noiembrie: Unirea Slobozia - Argeș
- 8 noiembrie: Unirea Slobozia - CFR