RAPID - DINAMO. Jayson Papeau (28 de ani) a căutat să închidă subiectul legat de un posibil conflict cu Cristi Săpunaru.
Papeau, înapoi în Superliga Fostul jucător de la Rapid a fost anunțat la o echipă care se află pe loc de play-off

30.09.2025, ora 17:50
  • Jayson Papeau (29 de ani), fostul jucător al Rapidului, revine în Superliga, la o echipă care se află în prezent pe loc de play-off.

Papeau a plecat de la Rapid anul trecut, după 66 de meciuri în care a înscris șapte goluri și a oferit tot atâtea pase decisive. Ulterior, s-a transferat la Al-Markhiya, formație din liga a doua a Qatarului.

Jayson Papeau la Unirea Slobozia

Acum, fotbalistul a semnat cu Unirea Slobozia și va ajunge joi în țară, unde va alătura lotului pregătit de Andrei Prepeliță.

Transferul a fost confirmat oficial de Marian Nohai, directorul sportiv al Unirii Slobozia.

De 3 săptămâni am discutat. Luni a semnat, totul e parafat, îl așteptăm joi să vină în țară.

A contat mult în alegerea lui situația noastră actuală din campionat”, a spus Nohai, conform gsp.ro.

600.000 de euro
este cota de piață a fotbalistului francez care a jucat pentru Rapid între 2022 și 2024

În Qatar, Papeau a jucat 14 meciuri, în care a marcat șapte goluri și a oferit trei pase decisive.

De-a lungul carierei, Papeau a mai evoluat pentru Chambly Oise, Amiens, Warta Poznan, Sainte-Genevieve.

Unirea Slobozia traversează un moment excelent în doar al doilea an în Superliga din istoria clubului: după 11 etape, ocupă locul 6, cu 18 puncte.

Următoarele cinci meciuri pe care le va juca Unirea Slobozia în Superliga:

  • 3 octombrie: Unirea Slobozia - Dinamo
  • 18 octombrie: U Craiova - Unirea Slobozia
  • 25 octombrie: Rapid - Unirea Slobozia
  • 1 noiembrie: Unirea Slobozia - Argeș
  • 8 noiembrie: Unirea Slobozia - CFR

