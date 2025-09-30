Jayson Papeau (29 de ani), fostul jucător al Rapidului, revine în Superliga, la o echipă care se află în prezent pe loc de play-off.

Papeau a plecat de la Rapid anul trecut, după 66 de meciuri în care a înscris șapte goluri și a oferit tot atâtea pase decisive. Ulterior, s-a transferat la Al-Markhiya, formație din liga a doua a Qatarului.

Jayson Papeau la Unirea Slobozia

Acum, fotbalistul a semnat cu Unirea Slobozia și va ajunge joi în țară, unde va alătura lotului pregătit de Andrei Prepeliță.

Transferul a fost confirmat oficial de Marian Nohai, directorul sportiv al Unirii Slobozia.

„ De 3 săptămâni am discutat. Luni a semnat, totul e parafat, îl așteptăm joi să vină în țară.

A contat mult în alegerea lui situația noastră actuală din campionat”, a spus Nohai, conform gsp.ro.

600.000 de euro este cota de piață a fotbalistului francez care a jucat pentru Rapid între 2022 și 2024

În Qatar, Papeau a jucat 14 meciuri, în care a marcat șapte goluri și a oferit trei pase decisive.

De-a lungul carierei, Papeau a mai evoluat pentru Chambly Oise, Amiens, Warta Poznan, Sainte-Genevieve.

Unirea Slobozia traversează un moment excelent în doar al doilea an în Superliga din istoria clubului: după 11 etape, ocupă locul 6, cu 18 puncte.

Următoarele cinci meciuri pe care le va juca Unirea Slobozia în Superliga:

3 octombrie : Unirea Slobozia - Dinamo

: Unirea Slobozia - Dinamo 18 octombrie : U Craiova - Unirea Slobozia

: U Craiova - Unirea Slobozia 25 octombrie : Rapid - Unirea Slobozia

: Rapid - Unirea Slobozia 1 noiembrie : Unirea Slobozia - Argeș

: Unirea Slobozia - Argeș 8 noiembrie: Unirea Slobozia - CFR

