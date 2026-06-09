Tatjana Maria (38 de ani, #52 WTA) și-a exprimat nemulțumirea, după ce a fost nevoită să evolueze în calificări la Queen's Club.

Sportiva din Germania a câștigat ediția din 2025 a turneului londonez.

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Tatjana Maria surprindea lumea tenisului în vara anului precedent, când pornea din calificări și învingea patru jucătoare din Top 20 mondial în drumul spre al patrulea său titlu WTA.

Tatjana Maria critică organizatorii de la Queen's Club: „Meritam un wildcard”

Poziția din clasament, locul 52, nu i-a permis Tatjanei să obțină prezența directă pe tabloul principal de la Queen's Club în 2026.

Cele patru wildcard-uri au fost distribuite britanicelor Katie Boulter (#73 WTA), Fran Jones (#98 WTA), Harriet Dart (#160 WTA) și Mika Stojsavljevic (#261 WTA), iar Maria a lansat un atac la adresa organizatorilor.

„Nu mi s-a părut nimic diferit față de anul trecut. Pentru mine a fost aproape ca un turneu obișnuit, pentru că a trebuit să o iau de la capăt, din calificări.

Ceea ce am realizat anul trecut a fost deja extraordinar. Având în vedere că eram campioana en-titre, consider că meritam un wildcard și puțin respect. Am câștigat anul trecut. Nu a fost acum cinci ani.

Am fost surprinsă când am primit mesajul de la Laura Robson (n.r. - directoarea turneului), în care spunea că toate wildcard-urile vor fi acordate jucătoarelor britanice.

Pot să înțeleg asta, dar, drept campioană, este dificil pentru mine”, le-a spus Maria jurnaliștilor, potrivit bbc.com.

Cred că este ceva ce ar trebui să fie normal. Dacă ești campioană la un turneu, iar anul următor nu ești suficient de bine clasată pentru a fi pe tabloul principal, cred că acordarea unui wildcard ar trebui luată în considerare automat. Tatjana Maria, #52 WTA

Federația Britanică de Tenis pe Iarbă (LTA) a reacționat prin intermediul unui purtător de cuvânt:

„LTA deține și investește în organizarea acestor evenimente în beneficiul tenisului britanic în ansamblu, astfel încât fanii să poată urmări jucători internaționali de talie mondială din întreaga lume și să-i susțină pe jucătorii noștri britanici, dar și pentru ca jucătorii britanici să beneficieze de oportunități de joc care să le permită să-și dezvolte cariera și să urce în clasament.

Am asistat la succese britanice la aceste evenimente și la victorii decisive, așa că există o valoare clară în a oferi jucătorilor britanici aceste oportunități de dezvoltare”.

Tatjana Maria a obținut deja trei victorii la competiția din Londra

Calificări:

6-2, 1-6, 6-2 cu Yuriko Lily Miyazaki (30 de ani, #295 WTA)

6-4, 6-3 cu Kamilla Rakhimova (24 de ani, #78 WTA)

Tabloul principal:

6-3, 6-3 cu Maria Sakkari (30 de ani, #37 WTA).

Jucătoarea din Germania va da în optimi peste Elena Rybakina (26 de ani, #2 WTA), principală favorită.

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