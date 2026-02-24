Serena Williams revine! Legenda tenisului feminin a devenit eligibilă pentru a participa la competițiile WTA

Serena Williams (44 de ani) a devenit din nou eligibilă pentru a participa în competițiile organizate de WTA.

Serena Williams, a doua cea mai titrată jucătoare all-time în competițiile de Grand Slam (23 de titluri), s-a retras din tenis la data de 3 septembrie 2022.

În luna octombrie a anului trecut, americanca a depus documentele necesare către ITIA pentru a reveni în circuitul tenisului profesionist.

Serena Williams, din nou eligibilă pentru competițiile WTA

În decembrie, Williams a negat orice fel de zvon cu privire la întoarcerea sa pe teren, dar apoi s-a răzgândit și nu a exclus posibilitatea de a reveni în circuit.

Timp de 6 luni, Serena Williams s-a aflat sub monitorizarea Agenției Naționale de Integritate a Tenisului.

Acum, fosta tenismenă a fost reintegrată în sistemul antidoping al ITIA și este eligibilă din nou pentru a participa în competițiile organizate de WTA.

Happy Serena Williams Reinstatement Day, everybody! pic.twitter.com/pJ5v5d0Sn2 — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) February 22, 2026

Rămâne doar de văzut dacă Serena Williams va reveni sau nu în circuitul feminin.

Jucătorii sau jucătoarele pot reveni în competiție numai după ce au petrecut șase luni în programul de testare.

Toți jucătorii activi sunt supuși testării în afara competiției. Însă cei din grupul de testare - care este alcătuit în mare parte din cei mai buni 100 de jucători de simplu, dublu și în scaun cu rotile, precum și din sportivii care revin în competiție - trebuie să informeze testatorii unde se vor afla timp de o oră în fiecare zi.

Palmaresul Serenei Williams

23 titluri de Grand Slam la simplu – cea mai titrată jucătoare în Era Open (din 1968 încoace)

la simplu – cea mai titrată jucătoare în Era Open (din 1968 încoace) 4 titluri olimpice: 1 aur la simplu (Londra 2012), 3 aur la dublu (2000, 2008, 2012) – alături de Venus Williams

1 aur la simplu (Londra 2012), 3 aur la dublu (2000, 2008, 2012) – alături de Venus Williams 73 de titluri WTA la simplu

Locul 1 mondial în clasamentul final de 5 ori (2002, 2009, 2013, 2014, 2015)

(2002, 2009, 2013, 2014, 2015) 319 săptămâni pe locul 1 mondial, dintre care 186 consecutive (la egalitate cu Steffi Graf)

