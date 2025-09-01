„Înainte rupea picioare, acum sparge timpane” Sergio Ramos s-a lansat în muzică, iar internetul n-a avut milă de fostul căpitan al lui Real Madrid

Sergio Ramos (39 de ani) s-a lansat în muzică, dar mulți internauți n-au fost impresionați de calitățile sale vocale.

Fundașul aflat sub contract, până în decembrie, cu Monterrey (Mexic) a lansat o piesă intitulată „Cibeles” și dedicată fostului său club, Real Madrid.

Cântecul lansat duminică e povestea plecării lui Ramos de la Real Madrid, regretul lui că a amânat momentul prelungirii contractului, în 2021, și faptul că i-a spus lui Florentino Perez să planifice un viitor fără el.

Președintele clubului nu a mai tolerat comportamentul fundașului și aventura lui Ramos la Madrid s-a încheiat.

Internetul n-a avut milă de Sergio Ramos: „Înainte rupea picioare, acum sparge timpane”

Reacțiile la prestația muzicală a lui Ramos au fost variate. În secțiunea de comentarii de pe YouTube, majoritatea fanilor lui Real Madrid s-au declarat impresionați de mostra de iubire față de club, dar pe platformele de social media, cum ar fi Instagram, TikTok sau rețeaua X, alții au comentat cu ironie interpretarea fotbalistului ajuns cântăreț.

Mai jos, câteva păreri ale internauților

„Înainte rupea picioare, acum sparge timpane”/

„Prefer să mă faulteze Ramos, decât să-l ascult cum cântă”/

„Videoclipul a fost analizat de VAR și este într-adevăr autotune pur”.

„Să se dedice fotbalului, în muzică nu are niciun viitor”.

„Cândva își teroriza adversarii, acum ne terorizează urechile”.

„Următoarea piesă se va numi «Cartonaș roșu» și o va cânta alături de Pepe”.

„Sunt convins că va face piese despre cartonașele roșii pe care nu le merita”.

„Talentul ascuns ar trebui să rămână ascuns”.

„Credeam că singurul lui talent e să bage adversarii în spital”.

„Shakira îi cântă lui Pique, Ramos îi cântă lui Florentino Perez”.

„A plecat pentru că fratele lui nu primea destui euro. A plecat pentru că a vrut. Nimeni nu-i făcuse nimic, era un erou și el a fost cel care ne-a trădat”.

Fanii lui Real Madrid, impresionați de versurile piesei cântate de Sergio Ramos

„Am venit aici fără speranțe și ca să râd de piesa asta… și mi s-a făcut pielea de găină, nu din cauza vocii lui (există „artiști” mai răi), ci din cauza versurilor și a momentelor pe care mi le-a oferit tipul ăsta. Ești tare, Ramos!”

„Nimeni nu-ți poate lua inima madrilenă, Ramos, ești și vei fi mereu fan Real Madrid, oriunde te-ai afla”.

„Recunosc că am plâns. Poți simți inima frântă în această melodie, fiecare îi cântă iubirii vieții lui”.

„Poți face ce vrei, frate. M-ai făcut cel mai fericit din lume în minutul 93 pe «Bernabeu»”.

Nu e prima dată când Ramos cântă. în urmă cu 9 ani, el a interpretat piesa dedicată naționalei Spaniei înainte de EURO 2016, alături de Nina Pastori.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport