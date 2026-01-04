Sergio Ramos, patron în La Liga Fundașul vrea să-și cumpere fosta echipă, alături de un grup de investitori! Ofertă uriașă

Sergio Ramos (39 de ani), câștigătorul CM 2010 și EURO 2012 alături de Spania, vrea să cumpere FC Sevilla, alături de un grup de investitori.

Fostul internațional iberic a fost crescut de clubul de pe „Ramon Sanchez Pizjuan”, pentru care a evoluat în două rânduri, între 2003 și 2005 și în sezonul 2023/2024.

Alături de grupul de investitori CVC Capital Parteners, Sergio Ramos a lansat o ofertă de 400 de milioane de euro pentru a achiziționa Sevilla , potrivit The Athletic, citat marca.com.

Sergio Ramos ar putea cumpăra FC Sevilla

Fundașul care a activat ultima dată pentru Monterrey, în Mexic, ar fi imaginea principală a grupului de investitori americani.

CVC Capital Parteners dorește să cumpere toate acțiunile clubului de pe „Ramon Sanchez Pizjuan”, iar Sevilla va fi supusă unui audit intern, în urma căruia vor fi evaluate datoriile actuale ale clubului.

Clubul andaluz este dorit însă și de alți investitori și ar mai fi primit două oferte.

Tranzacția clubului Sevilla este îngreunată

CVC Capital Parteners a împrumutat mai multe cluburi din La Liga, inclusiv Sevilla, în 2021, iar tranzacția clubului depinde de suma respectivă.

În cazul în care împrumutul este considerat drept datorie, valoarea totală de vânzare a clubului va fi afectată.

