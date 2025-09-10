Moment istoric în Italia La partida dintre Juventus și Inter va fi folosit sistemul RefCam: „Vrem să oferim o experiență cât mai captivantă” 

La meciul dintre Juventus și Inter din etapa #3 a Serie A fotbalul italian va bifa o nouă premieră.

Pentru prima dată în istoria ligii italiene va fi folosită tehnologia RefCam, cea prin care spectatorii vor putea urmări meciul din perspectiva arbitrului.

Tehnologia RefCam va fi utilizată la derby-ul Juventus - Inter

Meciul dintre Juventus și Inter, formație antrenată de Cristi Chivu, va intra în istoria fotbalului italian. Pentru prima dată, sistemul RefCam va fi folosit la o partidă de Serie A.

Acest sistem ultramodern le va putea permite spectatorilor să urmărească partida din perspectiva arbitrului.

Microcamera va fi montată pe echipamentele arbitrilor, aceasta având o greutate de doar șase grame. Ea va fi utilizată atât în meci, cât și în timpul încălzirii, a executării unei lovituri libere sau în cazul dialogurilor dintre jucători și „centralul” partidei.

De asemenea, imaginile înregistrate vor putea fi vizionate și de către oficialii din camera VAR.

CEO-ul Seriei A: „Vrem să oferim o experiență cât mai captivantă”

Luigi De Siervo a vorbit despre noua tehnologie pe care o va implementa fotbalul italian, declarând că scopul este acela de a oferi o experiență cât mai captivantă spectatorilor.

„Introducerea RefCam în liga noastră nu reprezintă doar un pas suplimentar în inovația pe care am urmărit-o cu consecvență și determinare, ci, mai presus de toate, oferă în sfârșit fanilor o perspectivă reală a arbitrului asupra diferitelor acțiuni ale jocului.

Scopul nostru este să oferim fanilor o experiență din ce în ce mai captivantă și captivantă, îmbunătățind spectacolul fotbalului cu noi perspective și imagini exclusive.

Liga a fost întotdeauna în favoarea adoptării noilor tehnologii, conștientă de rolul central pe care îl joacă în evoluția consumului de televiziune, în promovarea produsului nostru la nivel global și în transparența deciziilor oficialilor de meci”, a declarat De Siervo, conform gazzetta.it.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport