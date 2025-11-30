SEVILLA - BETIS 0-2. Derby-ul etapei #14 din La Liga a fost întrerupt timp de 15 minute, după ce suporterii echipei gazdă au început să arunce cu diverse obiecte în teren.

Frustrați de rezultatul de pe tabelă, fanii celor de la Sevilla au început să arunce sticle și chiar brichete pe gazon, în minutul 80 al partidei.

SEVILLA - BETIS 0-2 . Partida a fost întreruptă timp de 15 minute

Scenariul s-a repetat și 8 minute mai târziu, la un corner al celor de la Betis.

🔴🟢En Directo, #ElGranDerbi (0-2)



🚨Munuera Montero para el partido por lanzamiento de objetos (87').



📹Sigue la narración en MUCHODEPORTE



📲https://t.co/IFQ5UL8Stk pic.twitter.com/V6UGjN2CxX — Muchodeporte (@muchodeportecom) November 30, 2025

Acest lucru l-a determinat pe centralul partidei, Munuera Montero să oprească jocul și să le explice protocolul căpitanilor și antrenorilor celor două echipe , notează marca.com.

Ulterior, arbitrul spaniol a luat legătura și cu delegatul meciului pentru a întrerupe partida, moment în care i-a chemat pe jucători la vestiare.

🚨 Suspendido momentáneamente el derbi por lanzamiento de objetos



➡️ Munuera Montero indica que ambos conjuntos deben irse a vestuarios#ElGranDerbi#SevillaRealBetis#LaLigaEASports



📻 @CanalSurRadio

🌐 https://t.co/BwO8V8o3CT

📱 App pic.twitter.com/F8vCYadhFW — La Gran Jugada (@lagranjugadacsr) November 30, 2025

În 2022 a avut loc un precedent: derby-ul din Cupă fusese suspendat după ce Joan Jordan a fost lovit în cap cu un obiect din tribune.

Atunci, meciul a fost reluat a doua zi, fără spectatori în tribune, însă de această dată nu a fost cazul.

FOTO. Imagini cu momentele care au dus la întreruperea meciului Sevilla - Betis

Betis a câștigat derby-ul cu marea rivală

Pentru prima dată din 2018 încoace, Betis a reușit să-și învingă marea rivală din oraș chiar pe Ramon Sanchez Pizjuan.

Golurile formației oaspete au fost marcate de Pablo Fornals (54) și Sergi Altimira (68).

Grație acestui rezultat, Betis este pe locul 5, cu 24 de puncte, în timp ce Sevilla este pe 13, cu 16 puncte.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport