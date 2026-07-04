Duarte, omul care a scris istorie Povestea fotbalistului care a marcat primul gol pentru Capul Verde în faza eliminatorie, chiar împotriva campioanei mondiale +6 foto
Deroy Duarte. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Duarte, omul care a scris istorie Povestea fotbalistului care a marcat primul gol pentru Capul Verde în faza eliminatorie, chiar împotriva campioanei mondiale

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 13:24
alt-text Actualizat: 04.07.2026, ora 13:24
  • Deroy Duarte (27 de ani), mijlocașul celor de la Ludogorets Razgrad, a intrat în istoria naționalei Capului Verde prin golul marcat împotriva Argentinei, în 16-imile Campionatului Mondial.
  • Fotbalistul a înscris primul gol al selecționatei africane într-un meci eliminatoriu de Mondial, însă Capul Verde a fost eliminată după 2-3 cu Argentina
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Născut la Rotterdam, în Olanda, Deroy Duarte s-a format în fotbalul olandez și a trecut prin naționalele de juniori ale Țărilor de Jos. La nivel de seniori, însă, a ales să reprezinte Capul Verde, țara de origine a familiei sale.

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Deroy Duarte, omul care a scris istorie pentru Capul Verde

Cariera profesionistă a început-o la Sparta Rotterdam, club din Olanda, înainte de transferul la Ludogorets Razgrad, campioana Bulgariei.

La formația din estul Europei, Duarte și-a găsit constanța și a devenit un jucător important.

În sezonul anterior, mijlocașul a bifat 56 de meciuri în care a reușit 3 goluri și 3 pase decisive pentru Ludogorets, echipa la care director tehnic e românul Cosmin Moți.

Cifrele lui Deroy Duarte la echipele de club

  • Sparta Rotterdam: 115 meciuri, 13 goluri, 11 pase decisive
  • Ludogorets Razgrad: 103 meciuri, 4 goluri, 4 pase decisive
  • Fortuna Sittard: 91 de meciuri, 4 goluri, 3 pase decisive
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Pentru naționala Capului Verde, Deroy Duarte a debutat în 2022.

De atunci, a strâns 35 de selecții și două pase decisive, dar golul marcat împotriva Argentinei a fost primul său în tricoul naționalei.

Minutele jucate de Deroy Duarte la Cupa Mondială

  • Capul Verde - Spania 0-0: a intrat de pe bancă și a jucat 29 de minute
  • Capul Verde - Uruguay 2-2: a intrat de pe bancă și a jucat 45 de minute
  • Capul Verde - Arabia Saudită 0-0: a fost titular și a jucat 90 de minute
  • Capul Verde - Argentina 2-3, după prelungiri: a fost titular, a jucat 100 de minute și a marcat un gol
1,8 milioane de euro
este cota de piață a lui Deroy Duarte, potrivit Transfermarkt. Evaluarea fotbalistului a fost actualizată ultima dată pe 22 iunie

Deroy Duarte a reușit să marcheze și să mai câștige o jumătate de oră pentru naționala lui Bubista, iar în prelungiri meciul a devenit și mai spectaculos.

Lisandro Martinez a readus Argentina în avantaj, dar Sidny Lopes Cabral a înscris un gol superb pentru 2-2.

Calificarea campioanei mondiale a venit în cele din urmă după un autogol al lui Diney Borges, la o fază plecată din cornerul lui Messi.

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argentina - capul verde - gol 2-2 (3).jpg

Galerie foto (4 imagini)

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