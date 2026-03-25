Agentul lui Salah rupe tăcerea A oferit primele detalii despre viitorul starului egiptean, după anunțul plecării de la Liverpool 
Agentul lui Salah rupe tăcerea A oferit primele detalii despre viitorul starului egiptean, după anunțul plecării de la Liverpool

alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 13:24
alt-text Actualizat: 25.03.2026, ora 13:24
  • Ramy Abbas, agentul lui Mohamed Salah (33 de ani), a reacționat după ce egipteanul a anunțat, marți, că va pleca de la Liverpool la finalul acestui sezon.

Sosit în vara anului 2017 la Liverpool de la AS Roma, în schimbul sumei de 42 de milioane de euro, Mohamed Salah se va despărți de clubul de pe Anfield după 9 ani.

Reacția agentului lui Mohamed Salah

La scurt timp după ce Mohamed Salah a anunțat că va pleca de la Liverpool la finalul acestui sezon, Ramy Abbas, agentul egipteanului, a reacționat pe rețelele de socializare.

Acesta a venit cu detalii despre viitorul lui Salah, în contextul în care s-a scris că egipteanul ar putea ajunge în vară la Al Ittihad sau în Major League Soccer, conform talksport.com.

„Nu știm unde va juca Mohamed în sezonul viitor. Asta înseamnă că nimeni altcineva nu știe. Feriți-vă de cei care caută atenție prin titluri senzaționaliste”, a notat Ramy Abbas pe X.

Salah semnase prelungirea contractului în aprilie 2025, decizând să rămână pe Anfield până în 2027, dar s-a răzgândit între timp. Egipteanul câștigă 460.000 de euro pe săptămână la Liverpool, conform dailymail.co.uk.

De la sosirea în Anglia, în 2017, Mohamed Salah a strâns 435 de apariții în tricoul „cormoranilor”, a marcat 255 de goluri și a oferit 122 de pase decisive.

Salah a câștigat numeroase trofee importante, inclusiv două titluri în Premier League (2020, 2025), Liga Campionilor (2019), Supercupa Europei (2020), Cupa Angliei (2022) sau Mondialul Cluburilor (2020).

30 de milioane de euro
este cota de piață a lui Mohamed Salah, conform Transfermarkt

Mesajul lui Mohamed Salah

„Salutare tuturor! Din păcate, a sosit momentul. Aceasta este prima parte a mesajului meu de rămas-bun. Voi părăsi Liverpool la sfârșitul sezonului.

Aș vrea să încep prin a spune că nu mi-am imaginat niciodată cât de profund acest club, acest oraș și acești oameni aveau să devină parte din viața mea.

Liverpool nu este doar un club de fotbal. Este o pasiune, o istorie, un spirit pe care nu-l pot explica în cuvinte cuiva care nu face parte din acest club.

Am sărbătorit victoria. Am câștigat cele mai importante trofee și am trecut împreună prin cele mai grele momente din viața noastră.

Vreau să mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din acest club în perioada petrecută aici, în special colegilor mei de echipă, din trecut și din prezent.

Iar fanilor... nu am cuvinte suficiente. Susținerea pe care mi-ați arătat-o, în cea mai frumoasă perioadă a carierei mele, este ceva ce nu voi uita niciodată și ceva ce voi păstra mereu cu mine.

Despărțirea nu este niciodată ușoară. Mi-ați oferit cele mai frumoase momente din viața mea. Voi rămâne mereu unul dintre voi. Acest club va fi întotdeauna casa mea, pentru mine și pentru familia mea. Vă mulțumesc pentru tot. Datorită vouă tuturor, nu voi merge niciodată singur”.

Salah și-a exprimat dorința de a face acest anunț suporterilor cât mai curând posibil pentru a oferi transparență cu privire la viitorul său, datorită respectului și recunoștinței sale față de ei. Clubul Liverpool

