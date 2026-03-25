Petrolul rămâne fără antrenor Eugen Neagoe a plecat! Anunțul clubului + reacția tehnicianului » Cine e favorit să-i ia locul
Eugen Neagoe FOTO Sport Pictures
Superliga

Petrolul rămâne fără antrenor Eugen Neagoe a plecat! Anunțul clubului + reacția tehnicianului » Cine e favorit să-i ia locul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 12:50
alt-text Actualizat: 25.03.2026, ora 13:02
  • Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu antrenorul Eugen Neagoe (58 de ani) pentru rezilierea contractului.
  • Cine ar fi favorit să-i ia locul, mai jos în articol.

Petrolul nu trece printr-o perioadă excelentă în campionat. Echipa pregătită de Eugen Neagoe a pierdut ambele partide din play-out disputate până acum și se află la un punct de locurile de retrogradare.

Montella s-a decis GOLAZO.ro a aflat la Istanbul ce echipă va folosi selecționerul Turciei în barajul cu România
Citește și
Montella s-a decis GOLAZO.ro a aflat la Istanbul ce echipă va folosi selecționerul Turciei în barajul cu România
Citește mai mult
Montella s-a decis GOLAZO.ro a aflat la Istanbul ce echipă va folosi selecționerul Turciei în barajul cu România

12:45 Petrolul a anunțat despărțirea de Eugen Neagoe

Petrolul Ploiești a anunțat, miercuri, că Eugen Neagoe nu va mai fi antrenorul echipei.

„Mulțumim, Eugen Neagoe!

FC Petrolul Ploiești și antrenorul principal Eugen Neagoe (58 ani) au ajuns, astăzi, la un acord privind încetarea raporturilor contractuale, decizia celor două părți survenind în contextul problemelor de natură familială cu care tehnicianul se confruntă in această perioadă.

Eugen Neagoe se afla pe banca echipei noastre de la finalul lunii septembrie 2025, conducându-i pe “lupi” în 25 de partide oficiale (22 în Superliga, 3 în Cupa României).

Clubul nostru va reveni, în perioada următoare, cu precizări legate de componența viitorului staff tehnic.

Mulțumim, Eugen Neagoe! Mult succes in continuare!”, a scris Petrolul pe Facebook.

Eugen Neagoe a oferit și o primă reacție după despărțirea de clubul ploieștean.

„Da, într-adevăr m-am înțeles cu președintele Claudiu Tudor, urez succes Petrolului în îndeplinirea obiectivului și pe mai departe.

Cu siguranță, Petrolul are echipă să se salveze de la retrogradare. Cred că ați văzut și voi că au fost meciuri în care echipa a arătat acest detaliu”, a spus Neagoe, conform gsp.ro.

Știrea inițială:

Eugen Neagoe ar putea pleca de Petrolul

În prima etapă din play-out, Petrolul a fost învinsă de Farul cu scorul de 0-2, iar în runda secundă a cedat în fața ultimei clasate, Metaloglobus, scor 0-1.

Înaintea ultimei partide, Eugen Neagoe a aflat că mama sa a decedat. Tehnicianul nu s-a mai prezentat la flash-interviul de după înfrângere și nici la conferința de presă.

La patru zile distanță de la meciul pierdut cu Metaloglobus, Eugen Neagoe ar putea să se despartă de echipa de pe „Ilie Oană”.

Petrolul Ploiești ar fi ajuns la un acord cu Neagoe pentru rezilierea contractului, anunță digisport.ro.

Eugen Neagoe a preluat banca tehnică a celor de la Petrolul în septembrie 2025, înlocuindu-l pe Liviu Ciobotariu.

Până acum, a stat 25 de meciuri pe banca „lupilor galbeni”, reușind să obțină 7 victorii, 9 egaluri și tot atâtea înfrângeri.

1,2 puncte pe meci
este media celor de la Petrolul sub comanda lui Eugen Neagoe

De-a lungul carierei sale de antrenor, Eugen Neagoe le-a mai pregătit pe FC Buzău, FC Argeș, U Craiova, U Cluj, Astra Giurgiu, Dinamo, Hermannstadt, Sepsi, Poli Iași sau Aris Limassol.

Mehmet Topal, favorit să-i ia locul lui Neagoe

Mehmet Topal ar fi favorit să-l înlocuiască pe Eugen Neagoe pe banca celor de la Petrolul. Antrenorul turc nu se află la prima experiență pe „Ilie Oană”.

Topal a mai pregătit-o pe Petrolul în două mandate diferite: în perioadele iulie - decembrie 2024 și martie - mai 2025.

31 de meciuri
a antrenat-o Mehmet Topal pe Petrolul, în total

Petrolul se află pe locul 8 în play-out, cu 16 puncte acumulate, fiind la un singur punct distanță de locurile retrogradabile.

În etapa 3, echipa din Ploiești va juca pe teren propriu cu Csikszereda. Meciul va avea loc pe 6 aprilie, după pauza internațională, de la ora 17:30, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în play-out

LocEchipaMeciuriPuncte
7FCSB227
8UTA Arad225*
9Botoșani224
10Farul223*
11Oțelul221*
12Csikszereda220
13Unirea Slobozia216
14Petrolul Ploiești216*
15Hermannstadt215*
16Metaloglobus210
*️ - beneficiază de rotunjire

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta?

U Craiova %
Rapid %
U Cluj %
CFR Cluj %
Dinamo %
FC Argeș %

Citește și

Remiză prin bălți și pietriș VIDEO. Ce s-a întâmplat la cel mai ciudat meci Turcia - România disputat vreodată. S-a jucat în 1978
Nationala
16:26
Remiză prin bălți și pietriș VIDEO. Ce s-a întâmplat la cel mai ciudat meci Turcia - România disputat vreodată. S-a jucat în 1978
Citește mai mult
Remiză prin bălți și pietriș VIDEO. Ce s-a întâmplat la cel mai ciudat meci Turcia - România disputat vreodată. S-a jucat în 1978
Generația de Aur, la Istanbul Legendele României, mesaj înainte de meciul cu Turcia: „Avem șanse mari” / „Prezența noastră să-i stimuleze”
Nationala
10:10
Generația de Aur, la Istanbul Legendele României, mesaj înainte de meciul cu Turcia: „Avem șanse mari” / „Prezența noastră să-i stimuleze”
Citește mai mult
Generația de Aur, la Istanbul Legendele României, mesaj înainte de meciul cu Turcia: „Avem șanse mari” / „Prezența noastră să-i stimuleze”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”
Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”
Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”
petrolul ploiesti Eugen Neagoe liga 1 Mehmet Topal
Știrile zilei din sport
Dilemă de ultimă oră!  După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul
Nationala
00:10
Dilemă de ultimă oră! După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul
Citește mai mult
Dilemă de ultimă oră!  După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul
„Nu avem nicio șansă”  Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști” + Ce jucător a lăudat 
Nationala
25.03
„Nu avem nicio șansă” Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști” + Ce jucător a lăudat
Citește mai mult
„Nu avem nicio șansă”  Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști” + Ce jucător a lăudat 
Cum jucăm cu Turcia  Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial
Nationala
25.03
Cum jucăm cu Turcia Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial
Citește mai mult
Cum jucăm cu Turcia  Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Nationala
25.03
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Citește mai mult
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:34
Două vedete, out la turci! Montella a renunțat la 7 jucători pentru barajul cu România. Inclusiv unul esențial. Care ar fi echipa Turciei
Două vedete, out la turci! Montella a renunțat la 7 jucători pentru barajul cu România. Inclusiv unul esențial. Care ar fi echipa Turciei
11:29
„Situația e oribilă” Mircea Lucescu, dezvăluire sensibilă: „Nu m-am mai întors”
„Situația e oribilă” Mircea Lucescu, dezvăluire sensibilă: „Nu m-am mai întors”
11:59
„Mi-a lipsit” Adrian Mazilu, încântat de revenirea la naționala U21: „Așteptam cu nerăbdare”
„Mi-a lipsit” Adrian Mazilu, încântat de revenirea la naționala U21: „Așteptam cu nerăbdare”
11:12
„Bonus de 0 dolari! Dopații primesc un milion” A doborât recordul mondial și s-a revoltat: „E o nebunie, contrastul e izbitor”
„Bonus de 0 dolari! Dopații primesc un milion”  A doborât recordul mondial și s-a revoltat: „E o nebunie, contrastul e izbitor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Top stiri
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
Nationala
25.03
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
Citește mai mult
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
Din hater, fan MM Stoica își pune speranțele cu Turcia în jucătorul pe care îl contesta: „L-am criticat, dar acum văd că e alt jucător”
Nationala
25.03
Din hater, fan MM Stoica își pune speranțele cu Turcia în jucătorul pe care îl contesta: „L-am criticat, dar acum văd că e alt jucător”
Citește mai mult
Din hater, fan MM Stoica își pune speranțele cu Turcia în jucătorul pe care îl contesta: „L-am criticat, dar acum văd că e alt jucător”
„Perioadă grea” Cum a reacționat Andrei Cordea, după ce nu a fost convocat la națională + Ce spune Pancu despre Biliboc
Superliga
25.03
„Perioadă grea” Cum a reacționat Andrei Cordea, după ce nu a fost convocat la națională + Ce spune Pancu despre Biliboc
Citește mai mult
„Perioadă grea” Cum a reacționat Andrei Cordea, după ce nu a fost convocat la națională + Ce spune Pancu despre Biliboc
100 de noi locuri de parcare albastre, cu plată, apar astăzi pe strada General Berthelot. PMB roagă riveranii să mute mașinile, ca să traseze mai repede marcajele
B365
25.03
100 de noi locuri de parcare albastre, cu plată, apar astăzi pe strada General Berthelot. PMB roagă riveranii să mute mașinile, ca să traseze mai repede marcajele
Citește mai mult
100 de noi locuri de parcare albastre, cu plată, apar astăzi pe strada General Berthelot. PMB roagă riveranii să mute mașinile, ca să traseze mai repede marcajele

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 27 rapid 13 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
26.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share