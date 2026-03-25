Petrolul rămâne fără antrenor Eugen Neagoe a plecat! Anunțul clubului + reacția tehnicianului » Cine e favorit să-i ia locul

Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu antrenorul Eugen Neagoe (58 de ani) pentru rezilierea contractului.

Petrolul nu trece printr-o perioadă excelentă în campionat. Echipa pregătită de Eugen Neagoe a pierdut ambele partide din play-out disputate până acum și se află la un punct de locurile de retrogradare.

Petrolul Ploiești a anunțat, miercuri, că Eugen Neagoe nu va mai fi antrenorul echipei.

„Mulțumim, Eugen Neagoe!

FC Petrolul Ploiești și antrenorul principal Eugen Neagoe (58 ani) au ajuns, astăzi, la un acord privind încetarea raporturilor contractuale, decizia celor două părți survenind în contextul problemelor de natură familială cu care tehnicianul se confruntă in această perioadă.

Eugen Neagoe se afla pe banca echipei noastre de la finalul lunii septembrie 2025, conducându-i pe “lupi” în 25 de partide oficiale (22 în Superliga, 3 în Cupa României).

Clubul nostru va reveni, în perioada următoare, cu precizări legate de componența viitorului staff tehnic.

Mulțumim, Eugen Neagoe! Mult succes in continuare!”, a scris Petrolul pe Facebook.

Eugen Neagoe a oferit și o primă reacție după despărțirea de clubul ploieștean.

„Da, într-adevăr m-am înțeles cu președintele Claudiu Tudor, urez succes Petrolului în îndeplinirea obiectivului și pe mai departe.

Cu siguranță, Petrolul are echipă să se salveze de la retrogradare. Cred că ați văzut și voi că au fost meciuri în care echipa a arătat acest detaliu”, a spus Neagoe, conform gsp.ro.

Știrea inițială:

Eugen Neagoe ar putea pleca de Petrolul

În prima etapă din play-out, Petrolul a fost învinsă de Farul cu scorul de 0-2, iar în runda secundă a cedat în fața ultimei clasate, Metaloglobus, scor 0-1.

Înaintea ultimei partide, Eugen Neagoe a aflat că mama sa a decedat. Tehnicianul nu s-a mai prezentat la flash-interviul de după înfrângere și nici la conferința de presă.

La patru zile distanță de la meciul pierdut cu Metaloglobus, Eugen Neagoe ar putea să se despartă de echipa de pe „Ilie Oană”.

Petrolul Ploiești ar fi ajuns la un acord cu Neagoe pentru rezilierea contractului, anunță digisport.ro.

Eugen Neagoe a preluat banca tehnică a celor de la Petrolul în septembrie 2025, înlocuindu-l pe Liviu Ciobotariu.

Până acum, a stat 25 de meciuri pe banca „lupilor galbeni”, reușind să obțină 7 victorii, 9 egaluri și tot atâtea înfrângeri.

1,2 puncte pe meci este media celor de la Petrolul sub comanda lui Eugen Neagoe

De-a lungul carierei sale de antrenor, Eugen Neagoe le-a mai pregătit pe FC Buzău, FC Argeș, U Craiova, U Cluj, Astra Giurgiu, Dinamo, Hermannstadt, Sepsi, Poli Iași sau Aris Limassol.

Mehmet Topal, favorit să-i ia locul lui Neagoe

Mehmet Topal ar fi favorit să-l înlocuiască pe Eugen Neagoe pe banca celor de la Petrolul. Antrenorul turc nu se află la prima experiență pe „Ilie Oană”.

Topal a mai pregătit-o pe Petrolul în două mandate diferite: în perioadele iulie - decembrie 2024 și martie - mai 2025.

31 de meciuri a antrenat-o Mehmet Topal pe Petrolul, în total

Petrolul se află pe locul 8 în play-out, cu 16 puncte acumulate, fiind la un singur punct distanță de locurile retrogradabile.

În etapa 3, echipa din Ploiești va juca pe teren propriu cu Csikszereda. Meciul va avea loc pe 6 aprilie, după pauza internațională, de la ora 17:30, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 FCSB 2 27 8 UTA Arad 2 25* 9 Botoșani 2 24 10 Farul 2 23* 11 Oțelul 2 21* 12 Csikszereda 2 20 13 Unirea Slobozia 2 16 14 Petrolul Ploiești 2 16* 15 Hermannstadt 2 15* 16 Metaloglobus 2 10 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta? U Craiova % Rapid % U Cluj % CFR Cluj % Dinamo % FC Argeș %

