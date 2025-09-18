„N-am avut stres” Halep a ales cel mai bun meci pe care l-a jucat vreodată: e pe primul loc în cariera sa +10 foto
Simona Halep și Serena Williams. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago
Tenis

„N-am avut stres” Halep a ales cel mai bun meci pe care l-a jucat vreodată: e pe primul loc în cariera sa

Ionuț Cojocaru
Publicat: 18.09.2025, ora 23:27
  • Simona Halep (33 de ani), fostă lideră WTA, consideră că finala câștigată la Wimbledon 2019 a fost cel mai bun meci din cariera sa.
  • Atunci, Halep o învingea pe Serena Williams (43 de ani), 6-2, 6-2, în 56 de minute.

În acel meci, Halep a comis doar trei greșeli neforțate.

Halep a ales cel mai bun meci pe care l-a jucat vreodată: „N-am avut stres”

„Nu am avut emoții negative, nu am avut stres înainte de meci. Am fost foarte stabilă și am putut pune în joc tot ce știam.

Totuși, cred că din înfrângeri înveți mai mult, pentru că după meci analizezi cu antrenorul, cu echipa, ce nu ai făcut bine și ce trebuie să îmbunătățești.

Foarte rar, după un meci câștigat, m-am întors pe teren și am exersat ce nu a mers. De obicei, după o victorie, mergi și sărbătorești, iar după o înfrângere te antrenezi mai intens.

Am fost mereu în competiție cu mine însămi. Voiam să devin mai bună. Nu mă uitam în stânga și în dreapta la ce fac alții, ci doar încercam să fac astăzi mai bine decât ieri. Cred că asta m-a ajutat mult să mă îmbunătățesc, iar ambiția, după cum am spus, era într-o singură direcție.

Voiam să fac tot ce pot ca să fiu unul dintre cei mai buni jucători și s-a întâmplat. Trebuie să te asculți mai întâi pe tine. Și dacă ești pregătit și poți să te dedici 100% în fiecare moment al vieții tale, atunci trebuie să mergi înainte.

Și, desigur, să fii foarte strict cu programul tău și să nu renunți”, a declarat Halep la Impact Bucharest 2025, conform agerpres.ro.

Cred că cel mai important lucru pentru un atlet este să nu renunțe, pentru că tot timpul ai momente grele, emoții, stres, dar dacă nu renunți, ai o altă șansă. Eșecul nu este permanent Simona Halep

Simona Halep, lider WTA și dublă campioană de Grand Slam

Simona Halep a cucerit de-a lungul carierei 24 de titluri WTA la simplu, două dintre acestea fiind de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

A pierdut alte trei finale de acest nivel, două la Paris și una la Australian Open.

În total, românca a petrecut 64 de săptămâni pe locul 1 în clasamentul WTA. A înregistrat 580 de victorii și a suferit 242 de înfrângeri.

40.232.663 de dolari
a câștigat Simona Halep din premiile din tenis
Simona Halep, în Loja Regală la Wimbledon. Foto - Instagram Simona Halep (2).jpg
Simona Halep, în Loja Regală la Wimbledon. Foto - Instagram Simona Halep (2).jpg

Galerie foto (10 imagini)

Simona Halep, în Loja Regală la Wimbledon. Foto - Instagram Simona Halep (1).jpg Simona Halep, în Loja Regală la Wimbledon. Foto - Instagram Simona Halep (2).jpg Simona Halep, în Loja Regală la Wimbledon. Foto - Instagram Simona Halep (3).jpg Simona Halep, în Loja Regală la Wimbledon. Foto - Instagram Simona Halep (4).jpg Simona Halep, în Loja Regală la Wimbledon. Foto - Instagram Simona Halep (5).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

Turneele câștigate de Simona Halep

  • 2013: Nurnberg, 's-Herogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia
  • 2014: Doha, București
  • 2015: Shenzhen, Dubai, Indian Wells
  • 2016: Madrid, București, Montreal
  • 2017: Madrid
  • 2018: Shenzhen, Roland Garros, Montreal
  • 2019: Wimbledon
  • 2020: Dubai, Praga, Roma
  • 2022: Melbourne, Toronto.

Finalele pierdute de Simona Halep

  • 2010: Fes
  • 2011: Fes
  • 2012: Bruxelles
  • 2014: Madrid, Roland Garros, Turneul Campioanelor
  • 2015: Toronto, Cincinnati
  • 2017: Roma, Roland Garros, Cincinnati, Beijing
  • 2018: Australian Open, Roma, Cincinnati
  • 2019: Doha, Madrid
  • 2021: Cluj-Napoca.

tenis wta simona halep wimbledon
