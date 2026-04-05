Cosmin Contra (50 de ani), fostul selecționer al României, a explicat de ce Andrei Rațiu (27 de ani) a avut prestații slabe la meciurile naționalei din această primăvară, cu Turcia (0-1) și Slovacia (0-2).

După ce România a ratat calificarea la Campionatul Mondial, Andrei Rațiu a fost criticat dur, fiind considerat unul dintre principalii vinovați la golul marcat de Turcia, prin Ferdi Kadioglu.

Cosmin Contra, despre Andrei Rațiu: „E mai mult relaxare decât indisciplină”

Cosmin Contra a analizat diferențele vizibile între prestațiile lui Andrei Rațiu, în contextul în care la Rayo Vallecano fundașul are evoluții solide, dar la echipa națională jocul său lasă de dorit.

„Eu cred că nu e vorba de disciplină. E mai mult relaxare decât indisciplină. Eu cred că e un pic mai relaxat din punctul ăsta de vedere și crede că poate să facă lucruri într-o parte a terenului în care un apărător nu ar trebui să facă lucrurile alea.

Și atunci nu știu dacă e lipsă de concentrare sau de motivație sau el pur și simplu se crede foarte puternic în momentul de față și crede că poate să facă anumite lucruri care, ca nivel de echipă națională, poate nu ies ca în La Liga”, a declarat Contra, conform fanatik.ro.

Cosmin Contra a fost selecționerul României în perioada septembrie 2017 - noiembrie 2019, perioadă în care a bifat 24 de apariții pe banca primei reprezentative.

FOTO: Turcia - România 1-0

Cosmin Contra: „Nu înseamnă că trebuie să-i luăm gâtul lui Andrei Rațiu”

După prestațiile sale slabe, Andrei Rațiu a fost criticat dur de Mihai Stoica, oficial de la FCSB, antrenorul Marius Șumudică și fostul selecționer Mircea Lucescu.

Cosmin Contra consideră că fundașul dreapta ar trebui susținut atunci când trece printr-o perioadă mai slabă.

„Eu cred că e un jucător important al echipei naționale. A avut un meci mai puțin reușit în baraj (n.r. - cu Turcia), dar asta nu înseamnă că trebuie să-i luăm gâtul lui Andrei Rațiu.

Dimpotrivă, trebuie să-l mobilizăm, să-i arătăm… cine va fi antrenor la echipa națională să-i arate anumite lucruri. Să-i explice că ele nu se pot întâmpla și pe viitor la echipa națională.

Trebuie să încercăm să credem că pe viitor va fi mult mai bun în randamentul de la echipa națională”, a mai spus Cosmin Contra.

18 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Rațiu, conform Transfermarkt

Actualul antrenor al echipei Al-Arabi din Qatar crede că Rațiu se simte mult mai bine la Rayo Vallecano decât la echipa națională datorită colectivului pe care îl are în Spania.

„Am văzut o echipă resemnată, o echipă care era dărâmată din punct de vedere psihic. Contextul că ajungi la echipa ta de club în care, eu știu, jucătorii îți dau poate un pic mai multă energie pozitivă și el se simte foarte bine în momentul de față în angrenajul lui Rayo.

I se dă încredere foarte mare să facă lucruri pe care le încearcă la națională dar nu îi reușesc.

Și atunci e un pic și contextul ăsta de echipă, de încredere, de valul cu care îți vine echipa. Rayo vine după o perioadă proastă, acum își revine. Și atunci sunt multe lucruri de pus în balanță de ce Rațiu a jucat bine după trei zile la echipa de club”, a mai adăugat Contra.

38 de selecții a bifat Andrei Rațiu la naționala României, pentru care a înscris două goluri

În ultima partidă jucată de Rayo, vineri, împotriva lui Elche (scor 1-0), Andrei Rațiu a fost integralist și a avut un joc solid în apărarea spaniolilor.

