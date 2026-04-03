Gattuso a demisionat! Plecări de bandă rulantă după ce Italia a ratat calificarea la CM 2026 » Mesajul antrenorului + cine l-ar putea înlocui
Gattuso a demisionat! Plecări de bandă rulantă după ce Italia a ratat calificarea la CM 2026 » Mesajul antrenorului + cine l-ar putea înlocui

alt-text Publicat: 03.04.2026, ora 16:39
alt-text Actualizat: 03.04.2026, ora 16:39
  • Gennaro Gattuso (48 de ani) a demisionat, vineri, din funcția de selecționer al Italiei, la câteva zile după ce Squadra Azzurra a ratat calificarea la Campionatul Mondial pentru a treia oară consecutiv.

Plecări pe bandă rulantă din fotbalul italian. Joi, Gabriele Gravina (72 de ani), președintele Federației Italiene de Fotbal, a demisionat din funcție.

Alături de el a plecat și Gianluigi Buffon (48 de ani), care ocupa funcția de șef al delegației italiene din august 2023. El avea rolul de a face legătura între echipă, antrenori și conducerea federației.

Gennaro Gattuso a demisionat. Mesajul italianului: „A fost o onoare”

Federația Italiană de Fotbal (FIGC) a anunțat, vineri, că s-a despărțit oficial de Gennaro Gattuso, la câteva zile de la ratarea marelui obiectiv al naționalei Italiei: calificarea la Campionatul Mondial.

Italia a fost învinsă, marți, de Bosnia în finala barajului, cu scorul de 1-4 la loviturile de departajare. Partida se încheiase la egalitate, scor 1-1.

„Cu durere în suflet, după ce nu am reușit să ne atingem obiectivul pe care ni l-am propus, consider că experiența mea pe banca echipei naționale s-a încheiat.

Tricoul Azzurri este cel mai prețios lucru din fotbal, de aceea este corect să facilităm încă de pe acum viitoarele evaluări tehnice.

Doresc să le mulțumesc președintelui Gabriele Gravina și lui Gianluigi Buffon, precum și tuturor colaboratorilor din federație, pentru încrederea și sprijinul pe care mi le-au oferit mereu.

A fost o onoare să conduc echipa națională alături de un grup de jucători care au dat dovadă de implicare și atașament față de tricou.

Dar cele mai mari mulțumiri se îndreaptă către suporteri, către toți italienii care, în aceste luni, nu au încetat niciodată să-și arate dragostea și sprijinul pentru echipa națională. Mereu cu Azzurri în suflet”, a spus Gennaro Gattuso, conform figc.it.

Fostul președinte al FIGC, Gabriele Gravina, a transmis:

„Aș dori să-i mulțumesc încă o dată lui Gattuso. Pe lângă faptul că este o persoană specială, ca antrenor a avut o contribuție valoroasă, reușind în doar câteva luni să readucă entuziasmul la echipa națională.

A transmis jucătorilor și întregii țări o mare mândrie pentru tricoul Azzuri”.

Gennaro Gattuso a fost numit selecționerul Italiei în iunie 2025, dar a rezistat doar 9 luni pe banca Squadrei Azzurra.

A bifat 8 meciuri pe banca Italiei, reușind să obțină 6 victorii și două înfrângeri.

Ținta Italiei, primele 3 soluții: Mancini, Conte, Allegri

Gazzetta dello Sport a precizat ce antrenori ar putea veni în locul lui Gattuso pe banca naționalei Italiei.

  • Roberto Mancini, 61 de ani, selecționerul squadrei azzurra între 2018 și 2023, campion european în 2021. E sub contract cu Al-Sadd (Qatar), dar nu e o problemă despărțirea. 
  • Antonio Conte, 56 de ani, și el fost antrenor al Italiei (2014-2016). În cazul lui este dificil, nu-i va fi ușor să rezilieze cu Napoli. 

Sky Italia susține că Massimiliano Allegri (58) concurează cu Antonio Conte pentru postul de selecționer. Reacția Gazzettei: Milan nu-i va permite lui Allegri să părăsească San Siro.

Allegri nu a fost până acum selecționerul Italiei Foto: Imago Allegri nu a fost până acum selecționerul Italiei Foto: Imago
Allegri nu a fost până acum selecționerul Italiei Foto: Imago

italia Gennaro Gattuso cm 2026 baraj cm 2026
